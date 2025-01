Canucks at Oilers projected lineups

Canucks projected lineup

Jake DeBrusk -- Elias Pettersson -- Brock Boeser

Pius Suter -- J.T. Miller -- Conor Garland

Danton Heinen -- Teddy Blueger -- Kiefer Sherwood

Nils Hoglander -- Max Sasson -- Phil Di Giuseppe

Quinn Hughes -- Mark Friedman

Carson Soucy -- Filip Hronek

Derek Forbort -- Vincent Desharnais

Thatcher Demko

Kevin Lankinen

Scratched: Linus Karlsson, Elias Pettersson

Injured: Noah Juulsen (undisclosed)

Suspended: Tyler Myers

Oilers projected lineup

Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Viktor Arvidsson

Corey Perry -- Adam Henrique -- Zach Hyman

Mattias Janmark -- Ryan Nugent-Hopkins -- Connor Brown

Jeff Skinner -- Noah Philp -- Kasperi Kapanen

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Troy Stecher

Brett Kulak -- Ty Emberson

Calvin Pickard

Stuart Skinner

Scratched: None

Injured: John Klingberg (hip)

Suspended: Connor McDavid

Status report

Karlsson, a forward called up Wednesday from the Abbotsford Canucks of the American Hockey League along with Pettersson, a defenseman, will be a game-time decision. ... Juulsen, a defenseman, was placed on injured reserve Wednesday, retroactive to Jan. 14. ... The Oilers held an optional morning skate. ... Pickard will start after Skinner played the previous three games.