Canucks at Red Wings projected lineups 

CANUCKS (16-21-5) at RED WINGS (25-15-4)
7 pm ET; FDSNDET, SNP
Canucks projected lineup
Jake DeBrusk -- Elias Pettersson -- Linus Karlsson
Evander Kane -- Max Sasson -- Brock Boeser
Drew O'Connor -- David Kampf -- Kiefer Sherwood
Liam Ohgren -- Aatu Raty -- Nils Hoglander
Marcus Pettersson -- Tom Willander
Zeev Buium -- Filip Hronek
Elias Pettersson -- Tyler Myers
Thatcher Demko
Kevin Lankinen
Scratched: Pierre-Olivier Joseph, Arshdeep Bains
Injured: Conor Garland (upper body), Marco Rossi (lower body), Filip Chytil (concussion protocol), Teddy Blueger (lower body), Derek Forbort (undisclosed)
Red Wings projected lineup
Emmitt Finnie -- Dylan Larkin -- Marco Kasper
Alex DeBrincat -- Andrew Copp -- Patrick Kane
James van Riemsdyk -- J.T. Compher -- Lucas Raymond
John Leonard -- Michael Rasmussen -- Mason Appleton
Simon Edvinsson -- Moritz Seider
Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka
Albert Johansson -- Jacob Bernard-Docker
John Gibson
Cam Talbot
Scratched: Travis Hamonic, Elmer Soderblom
Injured: None
Status Report
Each team held an optional morning skate after practicing in Detroit on Wednesday. … Chytil, a forward, practiced wearing a non-contact jersey. ... Finnie was elevated to the top line with Leonard dropping to the fourth.