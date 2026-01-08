Canucks at Red Wings projected lineups 

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
By NHL.com
@NHLMedia

CANUCKS (16-21-5) at RED WINGS (25-15-4)

7 pm ET; FDSNDET, SNP

Canucks projected lineup

Jake DeBrusk -- Elias Pettersson -- Linus Karlsson

Evander Kane -- Max Sasson -- Brock Boeser

Drew O'Connor -- David Kampf -- Kiefer Sherwood

Liam Ohgren -- Aatu Raty -- Nils Hoglander

Marcus Pettersson -- Tom Willander

Zeev Buium -- Filip Hronek

Elias Pettersson -- Tyler Myers

Thatcher Demko

Kevin Lankinen

Scratched: Pierre-Olivier Joseph, Arshdeep Bains

Injured: Conor Garland (upper body), Marco Rossi (lower body), Filip Chytil (concussion protocol), Teddy Blueger (lower body), Derek Forbort (undisclosed)

Red Wings projected lineup

Emmitt Finnie -- Dylan Larkin -- Marco Kasper

Alex DeBrincat -- Andrew Copp -- Patrick Kane

James van Riemsdyk -- J.T. Compher -- Lucas Raymond

John Leonard -- Michael Rasmussen -- Mason Appleton

Simon Edvinsson -- Moritz Seider

Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka

Albert Johansson -- Jacob Bernard-Docker

John Gibson

Cam Talbot

Scratched: Travis Hamonic, Elmer Soderblom

Injured: None

Status Report

Each team held an optional morning skate after practicing in Detroit on Wednesday. … Chytil, a forward, practiced wearing a non-contact jersey. ... Finnie was elevated to the top line with Leonard dropping to the fourth.

Latest News

Projected lineups, starting goalies for today

Fox, Shesterkin out indefinitely, Miller to return for Rangers against Sabres

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

NHL Status Report: Marchand day to day, out for Panthers against Canadiens

Fantasy hockey top 200 player rankings

'NHL Fantasy on Ice' podcast available now

Smith out 3-4 months for Blue Jackets after knee surgery

NHL On Tap: Schaefer can equal 1966-67 Orr mark with point for Islanders

NHL players on rosters for 2026 Winter Olympics

Team Slovakia roster for 2026 Winter Olympics at a glance

Complete men's hockey rosters for 2026 Winter Olympics

Slovakia roster for 2026 Winter Olympics includes Slafkovsky, Nemec

Celebrini has 3 points, Sharks edge Kings in OT

Vejmelka makes 32 saves, Mammoth open 7-game homestand with win over Senators

Blackhawks score 7, ease past Blues for 4th straight win

Texier’s 3 points propel Canadiens to win against Flames

Team Canada Olympic projected lines by NHL.com have Celebrini, McDavid, Marner leading way

AHL notebook: Olympic representation, Grand Rapids domination lead storylines