Canucks at Blue Jackets projected lineups

Canucks projected lineup

Jake DeBrusk -- Pius Suter -- Brock Boeser

Drew O'Connor -- Teddy Blueger -- Conor Garland

Dakota Joshua -- Aatu Raty -- Kiefer Sherwood

Linus Karlsson -- Nils Aman -- Jonathan Lekkerimaki

Quinn Hughes -- Filip Hronek

Marcus Pettersson -- Tyler Myers

Derek Forbort -- Elias Pettersson

Kevin Lankinen

Thatcher Demko

Scratched: Victor Mancini, Arturs Silovs, Max Sasson

Injured: Filip Chytil (concussion), Noah Juulsen (lower body), Elias Pettersson (undisclosed), Nils Hoglander (undisclosed)

Blue Jackets projected lineup

Dmitri Voronkov -- Sean Monahan -- Kirill Marchenko

Boone Jenner -- Adam Fantilli -- Kent Johnson

Cole Sillinger -- Justin Danforth -- Mathieu Olivier

Zach Aston-Reese -- Sean Kuraly -- Luke Kunin

Zach Werenski -- Dante Fabbro

Ivan Provorov -- Damon Severson

Denton Mateychuk -- Erik Gudbranson

Elvis Merzlikins

Daniil Tarasov

Scratched: Jordan Harris, Jack Johnson, Christian Fischer, Yegor Chinakhov, James van Riemsdyk, Jack Williams, Jake Christiansen

Injured: None

Status report

Sasson, a forward, was recalled from Abbotsford of the American Hockey League on Friday. … Sillinger returns after missing 11 games because of an upper-body injury. ... Van Riemsdyk, a forward, comes out.