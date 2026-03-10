Mammoth at Wild projected lineups

MAMMOTH (34-25-5) at WILD (37-16-11)
8 p.m. ET; HULU, ESPN+
Mammoth projected lineup
Clayton Keller -- Nick Schmaltz -- Dylan Guenther
JJ Peterka -- Logan Cooley -- Logan Crouse
Jack McBain -- Barrett Hayton -- Kailer Yamamoto
Alexander Kerfoot -- Kevin Stenlund -- Michael Carcone
Sean Durzi -- MacKenzie Weegar
Nate Schmidt -- John Marino
Ian Cole -- Nick DeSimone
Karel Vejmelka
Vitek Vanecek
Scratched: Liam O'Brien, Brandon Tanev, Dmitri Simashev
Injured: Mikhail Sergachev (lower body)
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello
Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko
Nick Foligno -- Michael McCarron -- Bobby Brink
Quinn Hughes -- Brock Faber
Jonas Brodin -- Jared Spurgeon
Jake Middleton -- Zach Bogosian
Filip Gustavsson
Jesper Wallstedt
Scratched: Daemon Hunt, Jeff Petry, Nico Sturm, Robby Fabbri
Injured: Marcus Foligno (lower body)
Status report
The Mammoth did not hold a morning skate following a 3-2 overtime loss at the Chicago Blackhawks on Monday. … Sergachev, a defenseman, has missed three straight games. … Johansson will return after missing two games with an upper-body injury.