Mammoth at Wild projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
By NHL.com
@NHLMedia

MAMMOTH (34-25-5) at WILD (37-16-11)

8 p.m. ET; HULU, ESPN+

Mammoth projected lineup

Clayton Keller -- Nick Schmaltz -- Dylan Guenther

JJ Peterka -- Logan Cooley -- Logan Crouse

Jack McBain -- Barrett Hayton -- Kailer Yamamoto

Alexander Kerfoot -- Kevin Stenlund -- Michael Carcone

Sean Durzi -- MacKenzie Weegar

Nate Schmidt -- John Marino

Ian Cole -- Nick DeSimone

Karel Vejmelka

Vitek Vanecek

Scratched: Liam O'Brien, Brandon Tanev, Dmitri Simashev

Injured: Mikhail Sergachev (lower body)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy 

Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko

Nick Foligno -- Michael McCarron -- Bobby Brink

Quinn Hughes -- Brock Faber

Jonas Brodin -- Jared Spurgeon

Jake Middleton -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Jesper Wallstedt

Scratched: Daemon Hunt, Jeff Petry, Nico Sturm, Robby Fabbri

Injured: Marcus Foligno (lower body)

Status report

The Mammoth did not hold a morning skate following a 3-2 overtime loss at the Chicago Blackhawks on Monday. … Sergachev, a defenseman, has missed three straight games. … Johansson will return after missing two games with an upper-body injury.

Latest News

NHL Status Report: Sanderson week to week for Senators with upper-body injury

Projected lineups, starting goalies for today

Zamboni made Canada debut 71 years ago in Montreal

'NHL Goal Chase' picks for upcoming games

NHL On Tap: Schenn returns to St. Louis with Islanders for 1st time since trade

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

Reimer makes 16 saves, Senators shut out Canucks to push point streak to 7

Nazar scores on power play in OT, Blackhawks defeat Mammoth

Fantasy spin on 2026 NHL Trade Deadline

Communication key to helping new players after NHL Trade Deadline

Coyne Schofield says post-Olympic rise of women's hockey 'different' this time

Zibanejad scores twice, Rangers cruise past Flyers

McMichael scores twice, Capitals recover to pull away from Flames

Kempe scores twice, Kings recover in OT to edge Blue Jackets

Matthews swaps Olympic jerseys with basketball star Jason Kidd

NHL Status Report: Schwartz out indefinitely for Kraken with upper-body injury

Marchand out 'weeks' for Panthers, may need surgery for lower-body injury

Scheifele leads 3 Stars of the Week