Fantasy hockey mock draft 1.0

NOTES: This is a non-keeper mock draft with standard categories (goals, assists, plus/minus, power-play points, shots on goal, hits for skaters; wins, goals-against average, save percentage, shutouts for goalies). Roster size is 10 players: two centers, two wings, three defensemen, two goalies and one utility skater spot (UTIL).

PJ, AD, NA and JH indicate the fantasy manager (Pete Jensen, Anna Dua, Nick Alberga, Jake Hahn of SiriusXM NHL Network Radio) who selected each team (T1-T12) in this mock draft, which was conducted Sept. 11, 2024. Results of the mock draft differ from NHL.com's top 200 rankings because of reaches, fades and positional needs of each team.

---

ROUND 1

1. Connor McDavid, F, EDM (T1-NA)

2. Auston Matthews, F, TOR (T2-AD)

3. Nathan MacKinnon, F, COL (T3-JH)

4. Leon Draisaitl, F, EDM (T4-PJ)

5. Nikita Kucherov, F, TBL (T5-NA)

6. David Pastrnak, F, BOS (T6-AD)

7. Jack Hughes, F, NJD (T7-JH)

8. Mikko Rantanen, F, COL (T8-PJ)

9. Kirill Kaprizov, F, MIN (T9-NA)

10. Cale Makar, D, COL (T10-AD)

11. Artemi Panarin, F, NYR (T11-JH)

12. J.T. Miller, F, VAN (T12-PJ)

ROUND 2

13. Evan Bouchard, D, EDM (T12-PJ)

14. Matthew Tkachuk, F, FLA (T11-JH)

15. William Nylander, F, TOR (T10-AD)

16. Sidney Crosby, F, PIT (T9-NA)

17. Igor Shesterkin, G, NYR (T8-PJ)

18. Quinn Hughes, D, VAN (T7-JH)

19. Brady Tkachuk, F, OTT (T6-AD)

20. Mitch Marner, F, TOR (T5-NA)

21. Jake Guentzel, F, TBL (T4-PJ)

22. Zach Hyman, F, EDM (T3-JH)

23. Elias Pettersson, F, VAN (T2-AD)

24. Roman Josi, D, NSH (T1-NA)

ROUND 3

25. Jeremy Swayman, G, BOS (T1-NA)

26. Jake Oettinger, G, DAL (T2-AD)

27. Connor Hellebuyck, G, WPG (T3-JH)

28. Victor Hedman, D, TBL (T4-PJ)

29. Sergei Bobrovsky, G, FLA (T5-NA)

30. Filip Forsberg, F, NSH (T6-AD)

31. Connor Bedard, F, CHI (T7-JH)

32. Adam Fox, D, NYR (T8-PJ)

33. Juuse Saros, G, NSH (T9-NA)

34. Sebastian Aho, F, CAR (T10-AD)

35. Jack Eichel, F, VGK (T11-JH)

36. Sam Reinhart, F, FLA (T12-PJ)

ROUND 4

37. Chris Kreider, F, NYR (T12-PJ)

38. Rasmus Dahlin, D, BUF: (T11-JH)

39. Aleksander Barkov, F, FLA (T10-AD)

40. Alex Ovechkin, F, WSH (T9-NA)

41. Brayden Point, F, TBL (T8-PJ)

42. Kyle Connor, F, WPG (T7-JH)

43. Andrei Vasilevskiy, G, TBL (T6-AD)

44. Jason Robertson, F, DAL (T5-NA)

45. Alexandar Georgiev, G, COL (T4-PJ)

46. Tim Stützle, F, OTT (T3-JH)

47. Mikhail Sergachev, D, UTA (T2-AD)

48. Ilya Sorokin, G, NYI (T1-NA)

ROUND 5

49. Steven Stamkos, F, NSH (T1-NA)

50. Vincent Trocheck, F, NYR (T2-AD)

51. Tage Thompson, F, BUF (T3-JH)

52. Dougie Hamilton, D, NJD (T4-PJ)

53. Mika Zibanejad, F, NYR (T5-NA)

54. Roope Hintz, F, DAL (T6-AD)

55. Stuart Skinner, G, EDM (T7-JH)

56. Wyatt Johnston, F, DAL (T8-PJ)

57. Noah Dobson, D, NYI (T9-NA)

58. Charlie McAvoy, D, BOS (T10-AD)

59. Joseph Woll, G, TOR (T11-JH)

60. Josh Morrissey, D, WPG (T12-PJ)

ROUND 6

61. Brad Marchand, F, BOS - INJ. (T12-PJ)

62. Dylan Larkin, F, DET (T11-JH)

63. Jacob Markstrom, G, NJD (T10-AD)

64. Frederik Andersen, G, CAR (T9-NA)

65. Thatcher Demko, G, VAN - INJ. (T8-PJ)

66. Miro Heiskanen, D, DAL (T7-JH)

67. Gustav Forsling, D, FLA (T6-AD)

68. Shea Theodore, D, VGK (T5-NA)

69. Joel Eriksson Ek, F, MIN (T4-PJ)

70. Jesper Bratt, F, NJD (T3-JH)

71. Jonathan Marchessault, F, NSH (T2-AD)

72. Carter Verhaeghe, F, FLA (T1-NA)

ROUND 7

73. Zach Werenski, D, CBJ (T1-NA)

74. Morgan Rielly, D, TOR (T2-AD)

75. Brandon Montour, D, SEA (T3-JH)

76. Devon Toews, D, COL (T4-PJ)

77. Erik Karlsson, D, PIT (T5-NA)

78. Luke Hughes, D, NJD - INJ. (T6-AD)

79. Adrian Kempe, F, LAK (T7-JH)

80. Brock Boeser, F, VAN (T8-PJ)

81. Cole Caufield, F, MTL (T9-NA)

82. Ryan Nugent-Hopkins, F, EDM (T10-AD)

83. Brock Faber, D, MIN (T11-JH)

84. Adin Hill, G, VGK (T12-PJ)

ROUND 8

85. Pyotr Kochetkov, G, CAR (T12-PJ)

86. Mathew Barzal, F, NYI (T11-JH)

87. Linus Ullmark, G, OTT (T10-AD)

88. Mark Scheifele, F, WPG (T9-NA)

89. John Tavares, F, TOR (T8-PJ)

90. Travis Konecny, F, PHI (T7-JH)

91. Vince Dunn, D, SEA (T6-AD)

92. Ukko-Pekka Luukkonen, G, BUF (T5-NA)

93. Patrick Kane, F, DET (T4-PJ)

94. Brent Burns, D, CAR (T3-JH)

95. Jordan Binnington, G, STL (T2-AD)

96. Alex DeBrincat, F, DET (T1-NA)

ROUND 9

97. Moritz Seider, D, DET (T1-NA)

98. Mattias Ekholm, D, EDM (T2-AD)

99. Darcy Kuemper, G, LAK (T3-JH)

100. Connor Ingram, G, UTA (T4-PJ)

101. Robert Thomas, F, STL (T5-NA)

102. Andrei Svechnikov, F, CAR (T6-AD)

103. Filip Gustavsson, G, MIN (T7-JH)

104. MacKenzie Weegar, D, CGY (T8-PJ)

105. Filip Hronek, D, VAN (T9-NA)

106. John Carlson, D, WSH (T10-AD)

107. Drew Doughty, D, LAK: T11-JH

108. Macklin Celebrini, F, SJS (T12-PJ)

ROUND 10

109. Noah Hanifin, D, VGK (T12-PJ)

110. Joonas Korpisalo, G, BOS (T11-JH)

111. Matt Boldy, F, MIN (T10-AD)

112. Lane Hutson, D, MTL (T9-NA)

113. Kris Letang, D, PIT (T8-PJ)

114. Jakob Chychrun, D, WSH (T7-JH)

115. Ilya Samsonov, G, VGK (T6-AD)

116. Thomas Chabot, D, OTT (T5-NA)

117. Nick Suzuki, F, MTL (T4-PJ)

118. Seth Jones, D, CHI (T3-JH)

119. Seth Jarvis, F, CAR (T2-AD)

120. Elias Lindholm, F, BOS (T1-NA)

Highest-ranked players not drafted in mock 1.0:

Owen Tippett, F, PHI

Kevin Fiala, F, LAK

Bo Horvat, F, NYI

Tomas Hertl, F, VGK

Clayton Keller, F, UTA

Notable rookies not drafted in mock 1.0:

Logan Stankoven, F, DAL

Matvei Michkov, F, PHI

Cutter Gauthier, F, ANA

NHL/NHLPA Player Assistance Program:

Valeri Nichushkin, F, COL

Key injury:

Gabriel Landeskog, F, COL

---

TEAM 1

C: Connor McDavid, F, EDM

C: Elias Lindholm, F, BOS

W: Steven Stamkos, F, NSH

W: Carter Verhaeghe, F, FLA

D: Roman Josi, D, NSH

D: Zach Werenski, D, CBJ

D: Moritz Seider, D, DET

UTIL: Alex DeBrincat, F, DET

G: Jeremy Swayman, G, BOS

G: Ilya Sorokin, G, NYI

TEAM 2

C: Auston Matthews, F, TOR

C: Vincent Trocheck, F, NYR

W: Elias Pettersson, F, VAN

W: Jonathan Marchessault, F, NSH

D: Mikhail Sergachev, D, UTA

D: Morgan Rielly, D, TOR

D: Mattias Ekholm, D, EDM

UTIL: Seth Jarvis, F, CAR

G: Jake Oettinger, G, DAL

G: Jordan Binnington, G, STL

TEAM 3

C: Nathan MacKinnon, F, COL

C: Tim Stützle, F, OTT

W: Jesper Bratt, F, NJD

W: Zach Hyman, F, EDM

D: Brandon Montour, D, SEA

D: Brent Burns, D, CAR

D: Seth Jones, D, CHI

UTIL: Tage Thompson, F, BUF

G: Connor Hellebuyck, G, WPG

G: Darcy Kuemper, G, LAK

TEAM 4

C: Leon Draisaitl, F, EDM

C: Joel Eriksson Ek, F, MIN

W: Jake Guentzel, F, TBL

W: Patrick Kane, F, DET

D: Victor Hedman, D, TBL

D: Dougie Hamilton, D, NJD

D: Devon Toews, D, COL

UTIL: Nick Suzuki, F, MTL

G: Alexandar Georgiev, G, COL

G: Connor Ingram, G, UTA

TEAM 5

C: Mika Zibanejad, F, NYR

C: Robert Thomas, F, STL

W: Nikita Kucherov, F, TBL

W: Mitch Marner, F, TOR

D: Shea Theodore, D, VGK

D: Erik Karlsson, D, PIT

D: Thomas Chabot, D, OTT

UTIL: Jason Robertson, F, DAL

G: Sergei Bobrovsky, G, FLA

G: Ukko-Pekka Luukkonen, G, BUF

TEAM 6

C: Brady Tkachuk, F, OTT

C: Roope Hintz, F, DAL

W: David Pastrnak, F, BOS

W: Filip Forsberg, F, NSH

D: Gustav Forsling, D, FLA

D: Luke Hughes, D, NJD (INJ.)

D: Vince Dunn, D, SEA

UTIL: Andrei Svechnikov, F, CAR

G: Andrei Vasilevskiy, G, TBL

G: Ilya Samsonov, G, VGK

TEAM 7

C: Jack Hughes, F, NJD

C: Connor Bedard, F, CHI

W: Kyle Connor, F, WPG

W: Adrian Kempe, F, LAK

D: Quinn Hughes, D, VAN

D: Miro Heiskanen, D, DAL

D: Jakob Chychrun, D, WSH

UTIL: Travis Konecny, F, PHI

G: Stuart Skinner, G, EDM

G: Filip Gustavsson, G, MIN

TEAM 8

C: Brayden Point, F, TBL

C: Wyatt Johnston, F, DAL

W: Mikko Rantanen, F, COL

W: Brock Boeser, F, VAN

D: Adam Fox, D, NYR

D: MacKenzie Weegar, D, CGY

D: Kris Letang, D, PIT

UTIL: John Tavares, F, TOR

G: Igor Shesterkin, G, NYR

G: Thatcher Demko, G, VAN (INJ.)

TEAM 9

C: Sidney Crosby, F, PIT

C: Mark Scheifele, F, WPG

W: Kirill Kaprizov, F, MIN

W: Alex Ovechkin, F, WSH

D: Noah Dobson, D, NYI

D: Filip Hronek, D, VAN

D: Lane Hutson, D, MTL

UTIL: Cole Caufield, F, MTL

G: Juuse Saros, G, NSH

G: Frederik Andersen, G, CAR

TEAM 10

C: Sebastian Aho, F, CAR

C: Aleksander Barkov, F, FLA

W: William Nylander, F, TOR

W: Ryan Nugent-Hopkins, F, EDM

D: Cale Makar, D, COL

D: Charlie McAvoy, D, BOS

D: John Carlson, D, WSH

UTIL: Matt Boldy, F, MIN

G: Jacob Markstrom, G, NJD

G: Linus Ullmark, G, OTT

TEAM 11

C: Jack Eichel, F, VGK

C: Dylan Larkin, F, DET

W: Artemi Panarin, F, NYR

W: Matthew Tkachuk, F, FLA

D: Rasmus Dahlin, D, BUF

D: Brock Faber, D, MIN

D: Drew Doughty, D, LAK

UTIL: Mathew Barzal, F, NYI

G: Joseph Woll, G, TOR

G: Joonas Korpisalo, G, BOS

TEAM 12

C: J.T. Miller, F, VAN

C: Sam Reinhart, F, FLA

W: Chris Kreider, F, NYR

W: Brad Marchand, F, BOS (INJ.)

D: Evan Bouchard, D, EDM

D: Josh Morrissey, D, WPG

D: Noah Hanifin, D, VGK

UTIL: Macklin Celebrini, F, SJS

G: Adin Hill, G, VGK

G: Pyotr Kochetkov, G, CAR