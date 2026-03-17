Lightning at Kraken projected lineups

LIGHTNING (40-21-4) at KRAKEN (31-26-9)

10 p.m. ET; The Spot, HBO MAX, TNT

Lightning projected lineup

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Gage Goncalves

Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg

Corey Perry -- Nick Paul -- Oliver Bjorkstrand

J.J. Moser -- Darren Raddysh

Victor Hedman -- Erik Cernak

Ryan McDonagh -- Charle-Edouard D'Astous

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Scott Sabourin, Declan Carlile

Injured: Dominic James (lower body), Max Crozier (core muscle), Emil Lilleberg (facial fracture)

Kraken projected lineup

Bobby McMann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Jared McCann -- Chandler Stephenson -- Frederick Gaudreau

Berkly Catton -- Shane Wright -- Kappo Kaako

Ryan Winterton -- Ben Meyers -- Jacob Melanson

Vince Dunn -- Adam Larsson

Jamie Oleksiak -- Brandon Montour

Ryker Evans -- Ryan Lindgren

Philipp Grubauer

Joey Daccord

Scratched: Josh Mahura, Cale Fleury, Matt Murray

Injured: Jaden Schwartz (upper body), Eeli Tolvanen (undisclosed)

Status report

The Lightning held an optional morning skate. ... Lilleberg skated in a red noncontact jersey and wore a cage Tuesday; the defenseman continues to progress after sustaining a facial fracture during practice on March 4. … Tolvanen, a forward, will be a game-time decision, according to Kraken coach Lane Lambert; if Tolvanen cannot play, Gaudreau will take his spot on the second line, and Melanson will skate on the fourth line after being a healthy scratch the past two games.

