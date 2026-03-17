Lightning at Kraken projected lineups

LIGHTNING (40-21-4) at KRAKEN (31-26-9)
10 p.m. ET; The Spot, HBO MAX, TNT
Lightning projected lineup
Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov
Jake Guentzel -- Brayden Point -- Gage Goncalves
Zemgus Girgensons -- Yanni Gourde -- Pontus Holmberg
Corey Perry -- Nick Paul -- Oliver Bjorkstrand
J.J. Moser -- Darren Raddysh
Victor Hedman -- Erik Cernak
Ryan McDonagh -- Charle-Edouard D'Astous
Andrei Vasilevskiy
Jonas Johansson
Scratched: Scott Sabourin, Declan Carlile
Injured: Dominic James (lower body), Max Crozier (core muscle), Emil Lilleberg (facial fracture)
Kraken projected lineup
Bobby McMann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle
Jared McCann -- Chandler Stephenson -- Frederick Gaudreau
Berkly Catton -- Shane Wright -- Kappo Kaako
Ryan Winterton -- Ben Meyers -- Jacob Melanson
Vince Dunn -- Adam Larsson
Jamie Oleksiak -- Brandon Montour
Ryker Evans -- Ryan Lindgren
Philipp Grubauer
Joey Daccord
Scratched: Josh Mahura, Cale Fleury, Matt Murray
Injured: Jaden Schwartz (upper body), Eeli Tolvanen (undisclosed)
Status report
The Lightning held an optional morning skate. ... Lilleberg skated in a red noncontact jersey and wore a cage Tuesday; the defenseman continues to progress after sustaining a facial fracture during practice on March 4. … Tolvanen, a forward, will be a game-time decision, according to Kraken coach Lane Lambert; if Tolvanen cannot play, Gaudreau will take his spot on the second line, and Melanson will skate on the fourth line after being a healthy scratch the past two games.