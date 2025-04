Lightning at Islanders projected lineups

LIGHTNING (43-25-5) at ISLANDERS (32-31-10)

7:30 p.m. ET; Disney+, HULU, ESPN+, SN360

Lightning projected lineup

Jake Guentzel -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Anthony Cirelli -- Nick Paul

Oliver Bjorkstrand -- Yanni Gourde -- Gage Goncalves

Cam Atkinson -- Zemgus Girgensons -- Mitchell Chafee

Victor Hedman -- J.J. Moser

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Emil Lilleberg -- Nick Perbix

Andrei Vasilevskiy

Jonas Johansson

Scratched: Luke Glendening, Darren Raddysh

Injured: None

Islanders projected lineup

Anders Lee -- Bo Horvat -- Kyle Palmieri

Simon Holmstrom -- Jean-Gabriel Pageau -- Anthony Duclair

Pierre Engvall -- Casey Cizikas -- Hudson Fasching

Maxim Tsyplakov -- Kyle MacLean -- Marc Gatcomb

Alexander Romanov -- Noah Dobson

Adam Pelech -- Tony DeAngelo

Adam Boqvist -- Ryan Pulock

Ilya Sorokin

Marcus Hogberg

Scratched: Scott Perunovich, Matt Martin, Scott Mayfield, Mike Reilly

Injured: Mathew Barzal (lower body), Semyon Varlamov (lower body)

Status report

Glendening will not play; the forward and his wife are expecting a child. ... Sorokin will start after Hogberg allowed six goals on 30 shots in a 6-4 loss at the Carolina Hurricanes on Sunday.