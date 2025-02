Lightning at Canadiens projected lineups

LIGHTNING (30-20-4) at CANADIENS (25-25-5)

1 p.m. ET; RDS, TSN2, NHLN, FDSNSUN

Lightning projected lineup

Jake Guentzel -- Anthony Cirelli -- Nikita Kucherov

Brandon Hagel -- Brayden Point -- Gage Goncalves

Zemgus Girgensons -- Nick Paul -- Michael Eyssimont

Dylan Duke -- Luke Glendening -- Mitchell Chaffee

Victor Hedman -- Darren Raddysh

Ryan McDonagh -- Erik Cernak

Emil Lilleberg -- Nick Perbix

Andrei Vasilevskiy

Brandon Halverson

Scratched: Cam Atkinson

Injured: J.J. Moser (lower body), Jonas Johansson (lower body)

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky

Alex Newhook -- Kirby Dach -- Josh Anderson

Patrik Laine -- Jake Evans -- Joel Armia

Owen Beck -- Christian Dvorak -- Brendan Gallagher

Lane Hutson -- Logan Mailloux

Mike Matheson -- Alexandre Carrier

Arber Xhekaj -- David Savard

Jakub Dobes

Sam Montembeault

Scratched: Michael Pezzetta, Jayden Struble

Injured: Emil Heineman (upper body), Kaiden Guhle (lacerated quadricep muscle)

Status report

Vasilevskiy could make back-to-back starts; he made 34 saves in a 6-3 win at the Detroit Red Wings on Saturday. … Dobes will start; Montembeault, who will play for Canada during the 4 Nations Face-Off to be held in Montreal and Boston from Feb. 12-20, made 18 saves in a 4-0 loss to the New Jersey Devils on Saturday.