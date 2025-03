Blues at Wild projected lineups

BLUES (31-28-7) at WILD (37-24-5)

8 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNO, FDSNMW

Blues projected lineup

Jake Neighbours -- Robert Thomas -- Pavel Buchnevich

Dylan Holloway -- Brayden Schenn -- Jordan Kyrou

Mathieu Joseph -- Oskar Sundqvist -- Zack Bolduc

Alexey Toropchenko -- Radek Faksa -- Nathan Walker

Cam Fowler -- Nick Leddy

Philip Broberg -- Justin Faulk

Ryan Suter -- Tyler Tucker

Joel Hofer

Jordan Binnington

Scratched: Alexandre Texier, Matthew Kessel

Injured: Colton Parayko (knee)

Wild projected lineup

Matt Boldy -- Marco Rossi -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Frederick Gaudreau -- Gustav Nyquist

Marcus Foligno -- Ryan Hartman -- Vinnie Hinostroza

Yakov Trenin -- Devin Shore -- Justin Brazeau

Jake Middleton -- Brock Faber

Declan Chisholm -- Jared Spurgeon

Jon Merrill -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Scratched: David Jiricek, Brendan Gaunce

Injured: Kirill Kaprizov (lower body), Joel Eriksson Ek (lower body), Jonas Brodin (lower body)

Status report

Hofer will start after making two saves in 20:25 of relief of Binnington during a 5-3 loss at the Pittsburgh Penguins on Thursday. … Brodin, a defenseman, joined the Wild morning skate but will miss his seventh straight game.