Blues at Avalanche projected lineups

BLUES (32-31-12) at AVALANCHE (50-15-10)
9:30 p.m. ET; ESPN, SN
Blues projected lineup
Dylan Holloway -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud
Jonathan Drouin -- Dalibor Dvorsky -- Jordan Kyrou
Jake Neighbours -- Pius Suter -- Jonatan Berggren
Alexey Toropchenko -- Jack Finley -- Pavel Buchnevich
Philip Broberg -- Logan Mailloux
Theo Lindstein -- Colton Parayko
Cam Fowler -- Tyler Tucker
Joel Hofer
Jordan Binnington
Scratched: Justin Holl, Nathan Walker, Matthew Kessel, Oskar Sundqvist, Otto Stenberg
Injured: None
Avalanche projected lineup
Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas
Gabriel Landeskog -- Brock Nelson -- Valeri Nichushkin
Ross Colton-- Nazem Kadri -- Logan O’Connor
Parker Kelly -- Jack Drury -- Joel Kiviranta
Devon Toews -- Sam Malinski
Brett Kulak -- Josh Manson
Nick Blankenburg --Brent Burns
Mackenzie Blackwood
Scott Wedgewood
Scratched: Zakhar Bardakov
Injured: Cale Makar (upper body), Nicolas Roy (upper body)
Status report
Toropchenko and Buchnevich, forwards who each missed the Blues’ 6-2 win at the Anaheim Ducks on Friday, will return to the lineup on the fourth line. … The Avalanche did not hold a morning skate.