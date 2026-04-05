Blues at Avalanche projected lineups

BLUES (32-31-12) at AVALANCHE (50-15-10)

9:30 p.m. ET; ESPN, SN

Blues projected lineup

Dylan Holloway -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud

Jonathan Drouin -- Dalibor Dvorsky -- Jordan Kyrou

Jake Neighbours -- Pius Suter -- Jonatan Berggren

Alexey Toropchenko -- Jack Finley -- Pavel Buchnevich

Philip Broberg -- Logan Mailloux

Theo Lindstein -- Colton Parayko

Cam Fowler -- Tyler Tucker

Joel Hofer

Jordan Binnington

Scratched: Justin Holl, Nathan Walker, Matthew Kessel, Oskar Sundqvist, Otto Stenberg

Injured: None

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Gabriel Landeskog -- Brock Nelson -- Valeri Nichushkin

Ross Colton-- Nazem Kadri -- Logan O’Connor

Parker Kelly -- Jack Drury -- Joel Kiviranta

Devon Toews -- Sam Malinski

Brett Kulak -- Josh Manson

Nick Blankenburg --Brent Burns

Mackenzie Blackwood

Scott Wedgewood

Scratched: Zakhar Bardakov

Injured: Cale Makar (upper body), Nicolas Roy (upper body)

Status report

Toropchenko and Buchnevich, forwards who each missed the Blues’ 6-2 win at the Anaheim Ducks on Friday, will return to the lineup on the fourth line. … The Avalanche did not hold a morning skate.

