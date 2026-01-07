Blues at Blackhawks projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

BLUES (17-18-8) at BLACKHAWKS (17-18-7)

9:30 p.m. ET; HBO MAX, truTV, TNT

Blues projected lineup

Jake Neighbours -- Robert Thomas -- Jordan Kyrou

Pavel Buchnevich -- Brayden Schenn -- Jimmy Snuggerud

Otto Stenberg -- Dalibor Dvorsky -- Jonatan Berggren

Alexey Toropchenko -- Oskar Sundqvist -- Nathan Walker

Philip Broberg -- Colton Parayko

Tyler Tucker -- Justin Faulk

Cam Fowler – Logan Mailloux

Jordan Binnington

Joel Hofer

Scratched: Robby Fabbri, Matthew Kessel, Mathieu Joseph

Injured: Dylan Holloway (high ankle sprain), Pius Suter (high ankle sprain) Nick Bjugstad (upper body)

Blackhawks projected lineup

Tyler Bertuzzi -- Ryan Greene -- Andre Burakovsky

Ryan Donato -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev

Teuvo Teravainen -- Oliver Moore -- Nick Lardis

Colton Dach -- Nick Foligno -- Landon Slaggert

Alex Vlasic -- Louis Crevier

Wyatt Kaiser -- Artyom Levshunov

Matt Grzelcyk -- Connor Murphy

Spencer Knight

Arvid Soderblom

Scratched: Ethan Del Mastro, Sam Lafferty

Injured: Connor Bedard (upper body), Frank Nazar (face)

Status report

Walker will return after missing 16 games because of an upper-body injury. ... Bedard participated in the Blackhawks' morning skate Wednesday but will miss his 12th consecutive game.

