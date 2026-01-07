Blues at Blackhawks projected lineups

BLUES (17-18-8) at BLACKHAWKS (17-18-7)
9:30 p.m. ET; HBO MAX, truTV, TNT
Blues projected lineup
Jake Neighbours -- Robert Thomas -- Jordan Kyrou
Pavel Buchnevich -- Brayden Schenn -- Jimmy Snuggerud
Otto Stenberg -- Dalibor Dvorsky -- Jonatan Berggren
Alexey Toropchenko -- Oskar Sundqvist -- Nathan Walker
Philip Broberg -- Colton Parayko
Tyler Tucker -- Justin Faulk
Cam Fowler – Logan Mailloux
Jordan Binnington
Joel Hofer
Scratched: Robby Fabbri, Matthew Kessel, Mathieu Joseph
Injured: Dylan Holloway (high ankle sprain), Pius Suter (high ankle sprain) Nick Bjugstad (upper body)
Blackhawks projected lineup
Tyler Bertuzzi -- Ryan Greene -- Andre Burakovsky
Ryan Donato -- Jason Dickinson -- Ilya Mikheyev
Teuvo Teravainen -- Oliver Moore -- Nick Lardis
Colton Dach -- Nick Foligno -- Landon Slaggert
Alex Vlasic -- Louis Crevier
Wyatt Kaiser -- Artyom Levshunov
Matt Grzelcyk -- Connor Murphy
Spencer Knight
Arvid Soderblom
Scratched: Ethan Del Mastro, Sam Lafferty
Injured: Connor Bedard (upper body), Frank Nazar (face)
Status report
Walker will return after missing 16 games because of an upper-body injury. ... Bedard participated in the Blackhawks' morning skate Wednesday but will miss his 12th consecutive game.