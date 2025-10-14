Kraken at Canadiens projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

KRAKEN (2-0-0) at CANADIENS (2-1-0)

7 p.m. ET; RDS, TSN2, KONG, KHN

Kraken projected lineup

Jared McCann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Jaden Schwartz -- Shane Wright -- Eeli Tolvanen

Mason Marchment -- Chandler Stephenson -- Ryan Winterton

Tye Kartye -- Freddy Gaudreau -- Jani Nyman

Vince Dunn -- Adam Larsson

Ryan Lindgren -- Brandon Montour

Josh Mahura -- Jamie Oleksiak

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: Matt Murray, Berkly Catton, Cale Fleury

Injured: Ryker Evans (upper body), Kaapo Kakko (hand)

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky

Zach Bolduc -- Kirby Dach -- Brendan Gallagher

Patrik Laine -- Jake Evans -- Josh Anderson

Oliver Kapanen -- Alex Newhook -- Ivan Demidov

Mike Matheson -- Noah Dobson

Kaiden Guhle -- Lane Hutson

Arber Xhekaj -- Alexandre Carrier

Sam Montembeault

Jakub Dobes

Scratched: Joe Veleno, Jayden Struble

Injured: None

Status report

Each team held an optional morning skate. … Montembeault will make his second straight start in goal and third in four games; otherwise, the Canadiens will use the same lineup for a fourth straight game.

