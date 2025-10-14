Kraken at Canadiens projected lineups

KRAKEN (2-0-0) at CANADIENS (2-1-0)
7 p.m. ET; RDS, TSN2, KONG, KHN
Kraken projected lineup
Jared McCann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle
Jaden Schwartz -- Shane Wright -- Eeli Tolvanen
Mason Marchment -- Chandler Stephenson -- Ryan Winterton
Tye Kartye -- Freddy Gaudreau -- Jani Nyman
Vince Dunn -- Adam Larsson
Ryan Lindgren -- Brandon Montour
Josh Mahura -- Jamie Oleksiak
Joey Daccord
Philipp Grubauer
Scratched: Matt Murray, Berkly Catton, Cale Fleury
Injured: Ryker Evans (upper body), Kaapo Kakko (hand)
Canadiens projected lineup
Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky
Zach Bolduc -- Kirby Dach -- Brendan Gallagher
Patrik Laine -- Jake Evans -- Josh Anderson
Oliver Kapanen -- Alex Newhook -- Ivan Demidov
Mike Matheson -- Noah Dobson
Kaiden Guhle -- Lane Hutson
Arber Xhekaj -- Alexandre Carrier
Sam Montembeault
Jakub Dobes
Scratched: Joe Veleno, Jayden Struble
Injured: None
Status report
Each team held an optional morning skate. … Montembeault will make his second straight start in goal and third in four games; otherwise, the Canadiens will use the same lineup for a fourth straight game.