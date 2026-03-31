Kraken at Oilers projected lineups

By NHL.com
KRAKEN (32-29-11) at OILERS (37-28-9)

9 p.m. ET; SNW, KONG, KHN/Prime

Kraken projected lineup

Berkly Catton -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Bobby McMann -- Chandler Stephenson -- Kaapo Kakko

Jared McCann -- Shane Wright -- Eeli Tolvanen 

Ben Meyers -- Oscar Fisker Molgaard -- Frederick Gaudreau

Vince Dunn -- Adam Larsson

Ryker Evans -- Brandon Montour

Ryan Lindgren -- Jamie Oleksiak

Philipp Grubauer

Joey Daccord

Scratched: Cale Fleury, Josh Mahura, Jacob Melanson, Logan Morrison, Matt Murray, Ryan Winterton

Injured: Jaden Schwartz (upper body)

Oilers projected lineup

Vasily Podkolzin -- Connor McDavid -- Matthew Savoie

Jack Roslovic -- Ryan Nugent-Hopkins -- Zach Hyman

Josh Samanski -- Jason Dickinson -- Kasperi Kapanen

Max Jones -- Adam Henrique -- Curtis Lazar

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Connor Murphy

Jake Walman -- Ty Emberson

Connor Ingram

Tristan Jarry

Scratched: Roby Jarventie, Spencer Stastney

Injured: Colton Dach (undisclosed), Leon Draisaitl (lower body), Trent Frederic (undisclosed), Mattias Janmark (shoulder)

Status report

Each team held an optional morning skate. ... Schwartz will be a game-time decision; the forward has missed 10 games.

