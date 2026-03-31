Kraken at Oilers projected lineups

KRAKEN (32-29-11) at OILERS (37-28-9)
9 p.m. ET; SNW, KONG, KHN/Prime
Kraken projected lineup
Berkly Catton -- Matty Beniers -- Jordan Eberle
Bobby McMann -- Chandler Stephenson -- Kaapo Kakko
Jared McCann -- Shane Wright -- Eeli Tolvanen
Ben Meyers -- Oscar Fisker Molgaard -- Frederick Gaudreau
Vince Dunn -- Adam Larsson
Ryker Evans -- Brandon Montour
Ryan Lindgren -- Jamie Oleksiak
Philipp Grubauer
Joey Daccord
Scratched: Cale Fleury, Josh Mahura, Jacob Melanson, Logan Morrison, Matt Murray, Ryan Winterton
Injured: Jaden Schwartz (upper body)
Oilers projected lineup
Vasily Podkolzin -- Connor McDavid -- Matthew Savoie
Jack Roslovic -- Ryan Nugent-Hopkins -- Zach Hyman
Josh Samanski -- Jason Dickinson -- Kasperi Kapanen
Max Jones -- Adam Henrique -- Curtis Lazar
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Darnell Nurse -- Connor Murphy
Jake Walman -- Ty Emberson
Connor Ingram
Tristan Jarry
Scratched: Roby Jarventie, Spencer Stastney
Injured: Colton Dach (undisclosed), Leon Draisaitl (lower body), Trent Frederic (undisclosed), Mattias Janmark (shoulder)
Status report
Each team held an optional morning skate. ... Schwartz will be a game-time decision; the forward has missed 10 games.