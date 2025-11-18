Kraken at Red Wings projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
By NHL.com
@NHLMedia

KRAKEN (9-4-5) at RED WINGS (11-7-1)

7 p.m. ET; FDSNDETX, KHN/Prime, KONG

Kraken projected lineup

Mason Marchment -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Jaden Schwartz -- Chandler Stephenson -- Jani Nyman

Eeli Tolvanen -- Berkly Catton -- Shane Wright

Tye Kartye -- Freddy Gaudreau -- Ryan Winterton

Vince Dunn -- Adam Larsson

Ryan Lindgren -- Brandon Montour

Ryker Evans -- Jamie Oleksiak

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: Cale Fleury, Josh Mahura

Injured: Jared McCann (lower body), Kaapo Kakko (lower body), Matt Murray (lower body)

Red Wings projected lineup

Alex DeBrincat -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond

Patrick Kane -- J.T. Compher -- Emmitt Finnie

Marco Kasper -- Nate Danielson -- Mason Appleton

Michael Rasmussen -- Andrew Copp -- James van Riemsdyk

Simon Edvinsson -- Moritz Seider

Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka

Travis Hamonic -- Albert Johansson

Cam Talbot

John Gibson

Scratched: Jonatan Berggren, Elmer Soderblom, Jacob Bernard-Docker

Injured: None

Status report

Daccord was activated off injured reserve and will start after missing five games because of an upper-body injury. … The Red Wings will use the same lineup from their 2-1 win at the New York Rangers on Sunday. … The Kraken announced that Murray, a goalie, will miss six weeks after he was injured Saturday against the San Jose Sharks.

Latest News

NHL Status Report: Benn makes season debut for Stars against Islanders

Blues rock custom T-shirts to celebrate Faulk’s 1,000th NHL game

Merzlikins unveils new 'Sonic the Hedgehog' mask

Projected lineups, starting goalies for today

2027 World Junior Championship to be played in Edmonton, Red Deer

Maple Leafs GM says 'no excuses' for recent struggles, supports coach

Cousins of Senators fined for embellishment

Fantasy hockey top 200 player rankings

Kopitar, Ovechkin, swap jerseys after matchup

NHL EDGE stats leaders for 2025-26 season

NHL On Tap: Schaefer pursues another rookie record when Islanders visit Stars

Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

NHL, NHLPA, Everfi launch 'Future Goals: Hockey Careers Beyond the Ice'

Terry ties it late, Ducks defeat Mammoth in OT to end 3-game skid

'Shoresy Classic' will see hockey-playing actors face 8 NHL alumni teams

Fantasy hockey top 25 goalie rankings

Fantasy hockey top 100 forward rankings

Defensemen getting more involved offensively without sacrificing coverage