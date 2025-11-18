Kraken at Red Wings projected lineups

KRAKEN (9-4-5) at RED WINGS (11-7-1)
7 p.m. ET; FDSNDETX, KHN/Prime, KONG
Kraken projected lineup
Mason Marchment -- Matty Beniers -- Jordan Eberle
Jaden Schwartz -- Chandler Stephenson -- Jani Nyman
Eeli Tolvanen -- Berkly Catton -- Shane Wright
Tye Kartye -- Freddy Gaudreau -- Ryan Winterton
Vince Dunn -- Adam Larsson
Ryan Lindgren -- Brandon Montour
Ryker Evans -- Jamie Oleksiak
Joey Daccord
Philipp Grubauer
Scratched: Cale Fleury, Josh Mahura
Injured: Jared McCann (lower body), Kaapo Kakko (lower body), Matt Murray (lower body)
Red Wings projected lineup
Alex DeBrincat -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond
Patrick Kane -- J.T. Compher -- Emmitt Finnie
Marco Kasper -- Nate Danielson -- Mason Appleton
Michael Rasmussen -- Andrew Copp -- James van Riemsdyk
Simon Edvinsson -- Moritz Seider
Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka
Travis Hamonic -- Albert Johansson
Cam Talbot
John Gibson
Scratched: Jonatan Berggren, Elmer Soderblom, Jacob Bernard-Docker
Injured: None
Status report
Daccord was activated off injured reserve and will start after missing five games because of an upper-body injury. … The Red Wings will use the same lineup from their 2-1 win at the New York Rangers on Sunday. … The Kraken announced that Murray, a goalie, will miss six weeks after he was injured Saturday against the San Jose Sharks.