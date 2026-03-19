Kraken at Predators projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

KRAKEN (31-27-9) at PREDATORS (30-28-9)

8 p.m. ET; FDSNSO, KHN/Prime, KING 5, KONG

Kraken projected lineup

Bobby McMann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Jared McCann -- Chandler Stephenson -- Frederick Gaudreau

Berkly Catton -- Shane Wright -- Kaapo Kakko

Ryan Winterton -- Ben Meyers -- Jacob Melanson

Vince Dunn -- Adam Larsson

Jamie Oleksiak -- Brandon Montour

Ryker Evans -- Ryan Lindgren

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: Josh Mahura, Cale Fleury, Matt Murray, Jani Nyman

Injured: Jaden Schwartz (upper body), Eeli Tolvanen (upper body)

Predators projected lineup

Steven Stamkos -- Ryan O’Reilly -- Luke Evangelista

Filip Forsberg -- Matthew Wood -- Jonathan Marchessault

Reid Schaefer -- Erik Haula -- Zachary L’Heureux

Tyson Jost -- Fedor Svechkov -- Ozzy Wiesblatt

Brady Skjei -- Roman Josi

Nicolas Hague -- Justin Barron

Nick Perbix -- Ryan Ufko

Juuse Saros

Justus Annunen

Scratched: Joakim Kemell

Injured: Adam Wilsby (lower body)

Status report

Nyman, a forward, was recalled on an emergency basis from Coachella Valley of the American Hockey League on Wednesday. ... Kraken coach Lane Lambert said some players are “banged up” and there’s an illness running through the team. … Wilsby participated in the morning skate; the defenseman has missed eight games. ... Predators coach Andrew Brunette said there could be some game-time lineup decisions.

Latest News

Projected lineups, starting goalies for today

NHL EDGE stats: Cole Hutson’s upside after NHL debut with Capitals

Green Day drummer Tre Cool attends Ducks game

NHL Status Report: Copp game-time decision for Red Wings

'NHL Fantasy on Ice' podcast available now

NHL On Tap: Wild seek point in 20th straight game against Blackhawks

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

Mammoth 'dialed-in mentally' on quest to clinch playoff berth

'NHL Fantasy Stars' picks, lineups, strategy

AHL notebook: NHL 1st-round Draft picks feeling cozy in new homes

'NHL Goal Chase' picks for upcoming games

Cooley stops 26, helps Flames recover for shootout win against Blues

Cates scores in OT, Flyers recover to edge Ducks

Stars top Avalanche in shootout, move within 2 points of Central Division lead

Hughes ‘honored’ Olympic gold medal-winning puck is at Hall of Fame

Zegras receives tribute from Ducks during 1st game back in Anaheim

Hurricanes tie game late, defeat Penguins in OT in Crosby return

Eiserman signs 3-year, entry-level contract with Islanders