Kraken at Predators projected lineups

KRAKEN (31-27-9) at PREDATORS (30-28-9)
8 p.m. ET; FDSNSO, KHN/Prime, KING 5, KONG
Kraken projected lineup
Bobby McMann -- Matty Beniers -- Jordan Eberle
Jared McCann -- Chandler Stephenson -- Frederick Gaudreau
Berkly Catton -- Shane Wright -- Kaapo Kakko
Ryan Winterton -- Ben Meyers -- Jacob Melanson
Vince Dunn -- Adam Larsson
Jamie Oleksiak -- Brandon Montour
Ryker Evans -- Ryan Lindgren
Joey Daccord
Philipp Grubauer
Scratched: Josh Mahura, Cale Fleury, Matt Murray, Jani Nyman
Injured: Jaden Schwartz (upper body), Eeli Tolvanen (upper body)
Predators projected lineup
Steven Stamkos -- Ryan O’Reilly -- Luke Evangelista
Filip Forsberg -- Matthew Wood -- Jonathan Marchessault
Reid Schaefer -- Erik Haula -- Zachary L’Heureux
Tyson Jost -- Fedor Svechkov -- Ozzy Wiesblatt
Brady Skjei -- Roman Josi
Nicolas Hague -- Justin Barron
Nick Perbix -- Ryan Ufko
Juuse Saros
Justus Annunen
Scratched: Joakim Kemell
Injured: Adam Wilsby (lower body)
Status report
Nyman, a forward, was recalled on an emergency basis from Coachella Valley of the American Hockey League on Wednesday. ... Kraken coach Lane Lambert said some players are “banged up” and there’s an illness running through the team. … Wilsby participated in the morning skate; the defenseman has missed eight games. ... Predators coach Andrew Brunette said there could be some game-time lineup decisions.