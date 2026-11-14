Sharks at Mammoth projected lineups

SHARKS (8-11-2) at MAMMOTH (10-8-2)
9 p.m. ET; Mammoth+, Utah16, NBCSCA
Sharks projected lineup
Ivar Stenberg -- Macklin Celebrini -- Will Smith
Mason Marchment -- Michael Misa -- Collin Graf
Tyler Toffoli -- Ty Dellandrea -- Kiefer Sherwood
Barclay Goodrow -- Zack Ostapchuk -- Adam Gaudette
Darnell Nurse -- Michael Kesselring
Sam Dickinson -- Jacob Trouba
Dmitry Orlov -- Eric Pohlkamp
Yaroslav Askarov
Alex Nedeljkovic
Scratched: Nolan Allan
Injured: Igor Chernyshov (upper body), Alexander Wennberg (upper body)