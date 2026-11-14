Sharks at Mammoth projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

SHARKS (8-11-2) at MAMMOTH (10-8-2)

9 p.m. ET; Mammoth+, Utah16, NBCSCA

Sharks projected lineup

Ivar Stenberg -- Macklin Celebrini -- Will Smith

Mason Marchment -- Michael Misa -- Collin Graf

Tyler Toffoli -- Ty Dellandrea -- Kiefer Sherwood

Barclay Goodrow -- Zack Ostapchuk -- Adam Gaudette

Darnell Nurse -- Michael Kesselring

Sam Dickinson -- Jacob Trouba

Dmitry Orlov -- Eric Pohlkamp

Yaroslav Askarov

Alex Nedeljkovic

Scratched: Nolan Allan

Injured: Igor Chernyshov (upper body), Alexander Wennberg (upper body)

Mammoth projected lineup

Anders Lee -- Vincent Trocheck -- Clayton Keller

Daniil But -- Barrett Hayton -- Kailer Yamamoto

Michael Carcone -- Jack McBain -- Lawson Crouse

Liam O’Brien -- Kevin Stenlund -- Ben McCartney

Mikhail Sergachev -- Mackenzie Weegar

Dmitri Simashev -- Andrew Peeke

Artem Duda -- Zac Jones

Karel Vejmelka

Sebastian Cossa

Scratched: Nick DeSimone

Injured: Dylan Guenther (upper body), Logan Cooley (upper body), Nick Schmaltz (lower body), Nate Schmidt (upper body), John Marino (upper body), Maveric Lamoureux (shoulder)

Status report

Wennberg will not play; the forward played the past two games after missing the previous 10 because of an upper-body injury; “Just something we have to manage through,” Sharks coach Ryan Warsofsky said. ... Forwards Cooley and Schmaltz each remains day to day. ... Marino, a defenseman who has missed 11 games, is “getting better and should start practicing contact soon,” Mammoth coach Andre Tourigny said.

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