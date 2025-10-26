Sharks at Wild projected lineup

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

SHARKS (1-5-2) at WILD (3-5-1)

6 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNOX, NBCSCA

Sharks projected lineup

Tyler Toffoli -- Macklin Celebrini -- Will Smith

Jeff Skinner -- Alexander Wennberg -- William Eklund

Collin Graf -- Philipp Kurashev -- Adam Gaudette

Barclay Goodrow -- Ty Dellandrea -- Ryan Reaves

Mario Ferraro -- Vincent Iorio

Dmitry Orlov -- Timothy Liljegren

Sam Dickinson -- Vincent Desharnais

Yaroslav Askarov

Alex Nedeljkovic

Scratched: Michael Misa

Injured: Nick Leddy (upper body), John Klingberg (lower body), Shakir Mukhamadullin (upper body)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Joel Eriksson Ek -- Marcus Johansson

Danila Yurov -- Marco Rossi -- Matt Boldy

Marcus Foligno -- Ryan Hartman -- Vladimir Tarasenko

Yakov Trenin -- Ben Jones -- Vinnie Hinostroza

Jonas Brodin -- Brock Faber

Zeev Buium -- Jared Spurgeon

Jake Middleton -- David Jiricek

Jesper Wallstedt

Filip Gustavsson

Scratched: Daemon Hunt, Tyler Pitlick, Hunter Haight

Injured: Mats Zuccarello (lower body), Nico Sturm (back), Zach Bogosian (lower body)

Status report

Neither team will hold a morning skate. … Misa, a forward, could be back in the lineup after being a healthy scratch for a 3-1 loss at the New Jersey Devils on Friday.

