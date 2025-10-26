Sharks at Wild projected lineup

SHARKS (1-5-2) at WILD (3-5-1)
6 p.m. ET; FDSNWIX, FDSNNOX, NBCSCA
Sharks projected lineup
Tyler Toffoli -- Macklin Celebrini -- Will Smith
Jeff Skinner -- Alexander Wennberg -- William Eklund
Collin Graf -- Philipp Kurashev -- Adam Gaudette
Barclay Goodrow -- Ty Dellandrea -- Ryan Reaves
Mario Ferraro -- Vincent Iorio
Dmitry Orlov -- Timothy Liljegren
Sam Dickinson -- Vincent Desharnais
Yaroslav Askarov
Alex Nedeljkovic
Scratched: Michael Misa
Injured: Nick Leddy (upper body), John Klingberg (lower body), Shakir Mukhamadullin (upper body)
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Joel Eriksson Ek -- Marcus Johansson
Danila Yurov -- Marco Rossi -- Matt Boldy
Marcus Foligno -- Ryan Hartman -- Vladimir Tarasenko
Yakov Trenin -- Ben Jones -- Vinnie Hinostroza
Jonas Brodin -- Brock Faber
Zeev Buium -- Jared Spurgeon
Jake Middleton -- David Jiricek
Jesper Wallstedt
Filip Gustavsson
Scratched: Daemon Hunt, Tyler Pitlick, Hunter Haight
Injured: Mats Zuccarello (lower body), Nico Sturm (back), Zach Bogosian (lower body)
Status report
Neither team will hold a morning skate. … Misa, a forward, could be back in the lineup after being a healthy scratch for a 3-1 loss at the New Jersey Devils on Friday.