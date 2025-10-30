Penguins at Wild projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
By NHL.com
@NHLMedia

PENGUINS (7-2-2) at WILD (3-5-3)

8 p.m. ET; FDSNNO, SN-PIT, FDSNWIX

Penguins projected lineup

Filip Hallander -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Anthony Mantha -- Evgeni Malkin -- Justin Brazeau

Tommy Novak -- Ben Kindel -- Ville Koivunen

Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Ryan Shea -- Kris Letang

Owen Pickering -- Mathew Dumba

Tristan Jarry

Arturs Silovs

Scratched: Connor Clifton, Philip Tomasino, Harrison Brunicke

Injured: Rickard Rakell (hand surgery), Kevin Hayes (upper body), Rutger McGroarty (upper body), Caleb Jones (lower body)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Marcus Johansson

Vladimir Tarasenko -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Marcus Foligno -- Ryan Hartman -- Vinnie Hinostroza

Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Tyler Pitlick

Jonas Brodin -- Brock Faber

Jake Middleton -- Jared Spurgeon

Zeev Buium -- David Jiricek

Filip Gustavsson

Jesper Wallstedt

Scratched: Daemon Hunt, Ben Jones

Injured: Mats Zuccarello (lower body), Nico Sturm (back), Zach Bogosian (lower body)

Status report

Hayes, a forward, continues to be a full participant in practice. He has not played a game this season. ...Zuccarello, a forward, who has not played this season, continues to be a full participant in practice.

