Penguins at Wild projected lineups

PENGUINS (7-2-2) at WILD (3-5-3)
8 p.m. ET; FDSNNO, SN-PIT, FDSNWIX
Penguins projected lineup
Filip Hallander -- Sidney Crosby -- Bryan Rust
Anthony Mantha -- Evgeni Malkin -- Justin Brazeau
Tommy Novak -- Ben Kindel -- Ville Koivunen
Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Ryan Shea -- Kris Letang
Owen Pickering -- Mathew Dumba
Tristan Jarry
Arturs Silovs
Scratched: Connor Clifton, Philip Tomasino, Harrison Brunicke
Injured: Rickard Rakell (hand surgery), Kevin Hayes (upper body), Rutger McGroarty (upper body), Caleb Jones (lower body)
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Marcus Johansson
Vladimir Tarasenko -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Marcus Foligno -- Ryan Hartman -- Vinnie Hinostroza
Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Tyler Pitlick
Jonas Brodin -- Brock Faber
Jake Middleton -- Jared Spurgeon
Zeev Buium -- David Jiricek
Filip Gustavsson
Jesper Wallstedt
Scratched: Daemon Hunt, Ben Jones
Injured: Mats Zuccarello (lower body), Nico Sturm (back), Zach Bogosian (lower body)
Status report
Hayes, a forward, continues to be a full participant in practice. He has not played a game this season. ...Zuccarello, a forward, who has not played this season, continues to be a full participant in practice.