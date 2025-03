Penguins at Panthers projected lineups

PENGUINS (29-32-10) at PANTHERS (42-25-3)

6 p.m. ET; SN-PIT, SCRIPPS, SN, TVAS

Penguins projected lineup

Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Connor Dewar -- Evgeni Malkin -- Philip Tomasino

Joona Koppanen -- Blake Lizotte -- Noel Acciari

Danton Heinen -- Kevin Hayes -- Bokondji Imama

Conor Timmins -- Kris Letang

Matt Grzelcyk -- Erik Karlsson

Ryan Graves -- Vladislav Kolyachonok

Tristan Jarry

Alex Nedeljkovic

Scratched: None

Injured: P.O. Joseph (upper body), Tommy Novak (lower body), Ryan Shea (upper body), Emil Bemstrom (undisclosed)

Panthers projected lineup

Carter Verhaeghe -- Aleksander Barkov -- Sam Reinhart

Mackie Samoskevich -- Sam Bennett -- Evan Rodrigues

Eetu Luostarinen -- Anton Lundell -- Jesper Boqvist

A.J. Greer -- Nico Sturm -- Jonah Gadjovich

Gustav Forsling -- Seth Jones

Niko Mikkola -- Nate Schmidt

Uvis Balinskis -- Tobias Bjornfot

Sergei Bobrovsky

Vitek Vanecek

Scratched: Tomas Nosek

Injured: Matthew Tkachuk (lower body), Brad Marchand (upper body), Dmitry Kulikov (upper body)

Suspended: Aaron Ekblad

Status report

The Penguins assigned defenseman Sebastian Aho to Wilkes-Barre of the American Hockey League on Saturday. … The Panthers will not hold a morning skate after a 6-3 loss at the Washington Capitals on Saturday; Bobrovsky is expected to start after Vanecek allowed six goals on 31 shots.