Penguins at Blackhawks projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

PENGUINS (15-12-9) at BLACKHAWKS (14-17-6)

7 p.m. ET; CHSN, SN-PIT, SNP, SNW, SNE, TVAS

Penguins projected lineup

Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Anthony Mantha – Thomas Novak -- Justin Brazeau

Ville Koivunen -- Ben Kindel -- Rutger McGroarty

Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Brett Kulak -- Kris Letang

Ryan Shea -- Jack St. Ivany

Arturs Silovs

Stuart Skinner

Scratched: Danton Heinen, Ryan Graves, Connor Clifton, Kevin Hayes

Injured: Evgeni Malkin (upper body), Caleb Jones (lower body), Filip Hallander (blood clot)

Blackhawks projected lineup

Tyler Bertuzzi -- Jason Dickinson -- Landon Slaggert

Teuvo Teravainen -- Ryan Donato -- Andre Burakovsky

Oliver Moore -- Ryan Greene -- Ilya Mikheyev

Nick Lardis -- Colton Dach -- Sam Lafferty

Alex Vlasic -- Louis Crevier

Matt Grzelcyk -- Artyom Levshunov

Wyatt Kaiser -- Connor Murphy

Spencer Knight

Arvid Soderblom

Scratched: Ethan Del Mastro, Dominic Toninato

Injured: Connor Bedard (upper body), Nick Foligno (hand), Frank Nazar (facial injury)

Status report

The Penguins held an optional morning skate … Lizotte will be a game-time decision after practicing on Saturday. He’s missed nine games since sustaining an undisclosed injury on Dec. 7 … Malkin, a center, skated on his own Saturday and will miss his 11th straight game. … The Blackhawks did not hold a morning skate following their 4-3 shootout victory at the Dallas Stars on Saturday. Mikheyev could return after being a scratch for family reasons.

