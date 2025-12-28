Penguins at Blackhawks projected lineups

PENGUINS (15-12-9) at BLACKHAWKS (14-17-6)
7 p.m. ET; CHSN, SN-PIT, SNP, SNW, SNE, TVAS
Penguins projected lineup
Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust
Anthony Mantha – Thomas Novak -- Justin Brazeau
Ville Koivunen -- Ben Kindel -- Rutger McGroarty
Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Brett Kulak -- Kris Letang
Ryan Shea -- Jack St. Ivany
Arturs Silovs
Stuart Skinner
Scratched: Danton Heinen, Ryan Graves, Connor Clifton, Kevin Hayes
Injured: Evgeni Malkin (upper body), Caleb Jones (lower body), Filip Hallander (blood clot)
Blackhawks projected lineup
Tyler Bertuzzi -- Jason Dickinson -- Landon Slaggert
Teuvo Teravainen -- Ryan Donato -- Andre Burakovsky
Oliver Moore -- Ryan Greene -- Ilya Mikheyev
Nick Lardis -- Colton Dach -- Sam Lafferty
Alex Vlasic -- Louis Crevier
Matt Grzelcyk -- Artyom Levshunov
Wyatt Kaiser -- Connor Murphy
Spencer Knight
Arvid Soderblom
Scratched: Ethan Del Mastro, Dominic Toninato
Injured: Connor Bedard (upper body), Nick Foligno (hand), Frank Nazar (facial injury)
Status report
The Penguins held an optional morning skate … Lizotte will be a game-time decision after practicing on Saturday. He’s missed nine games since sustaining an undisclosed injury on Dec. 7 … Malkin, a center, skated on his own Saturday and will miss his 11th straight game. … The Blackhawks did not hold a morning skate following their 4-3 shootout victory at the Dallas Stars on Saturday. Mikheyev could return after being a scratch for family reasons.