Penguins at Blackhawks projected lineups

PENGUINS (31-34-12) at BLACKHAWKS (21-45-10)

6 p.m. ET; CHSN, SN-PIT

Penguins projected lineup

Rutger McGroarty -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Ville Koivunen -- Evgeni Malkin -- Rickard Rakell

Connor Dewar -- Kevin Hayes -- Philip Tomasino

Danton Heinen -- Blake Lizotte -- Noel Acciari

Matt Grzelcyk -- Kris Letang

Conor Timmins -- Erik Karlsson

Ryan Graves -- Ryan Shea

Alex Nedeljkovic

Tristan Jarry

Scratched: Joona Koppanen, Vladislav Kolyachonok, Emil Bemstrom

Injured: P.O Joseph (upper body), Thomas Novak (lower body)

Blackhawks projected lineup

Ryan Donato -- Connor Bedard -- Ilya Mikheyev

Teuvo Teravainen -- Frank Nazar -- Tyler Bertuzzi

Landon Slaggert -- Oliver Moore -- Philipp Kurashev

Lukas Reichel -- Joe Veleno -- Nick Foligno

Alex Vlasic -- Sam Rinzel

Wyatt Kaiser -- Artyom Levshunov

Kevin Korchinski -- Connor Murphy

Arvid Soderblom

Spencer Knight

Scratched: TJ Brodie, Louis Crevier, Ethan Del Mastro, Patrick Maroon

Injured: Laurent Brossoit (knee), Colton Dach (elbow), Alec Martinez (hip), Jason Dickinson (wrist)

Status report

Nedeljkovic could start in goal for the Penguins after Jarry made 21 saves in a 5-3 victory at Dallas on Saturday … Reichel draws back into the Chicago lineup after being scratched in a 5-3 loss at Washington on Friday for missing a team meeting.