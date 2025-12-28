Flyers at Kraken projected lineups

FLYERS (19-10-7) at KRAKEN (15-14-6)
8 p.m. ET; KHN/Prime, KONG, NHLN, NBCSP
Flyers projected lineup
Trevor Zegras -- Christian Dvorak -- Travis Konecny
Denver Barkey -- Sean Couturier -- Owen Tippett
Matvei Michkov -- Noah Cates -- Bobby Brink
Carl Grundstrom -- Rodrigo Abols -- Nikita Grebenkin
Cam York -- Travis Sanheim
Emil Andrae -- Jamie Drysdale
Nick Seeler -- Rasmus Ristolainen
Dan Vladar
Samuel Ersson
Scratched: Nicolas Deslauriers, Garnet Hathaway, Noah Juulsen
Injured: Tyson Foerster (upper body)
Kraken projected lineup
Kaapo Kakko -- Matty Beniers -- Jordan Eberle
Eeli Tolvanen -- Chandler Stephenson -- Frederick Gaudreau
Berkly Catton -- Shane Wright -- Jared McCann
Tye Kartye -- Ben Meyers -- Jacob Melanson
Vince Dunn -- Adam Larsson
Ryan Lindgren -- Cale Fleury
Ryker Evans -- Jamie Oleksiak
Joey Daccord
Philipp Grubauer
Scratched: Josh Mahura, Jani Nyman
Injured: Matt Murray (lower body), Jaden Schwartz (lower body), Brandon Montour (upper body)
Status report
The Flyers did not hold a morning skate. … McCann, a forward, and Dunn, a defenseman, are both “very likely” to return from injuries, Kraken coach Lane Lambert said after an optional morning skate. McCann has missed seven games with a lower-body injury he sustained during a 3-2 win against the Los Angeles Kings on Dec. 10; Dunn has missed one game with an upper-body injury sustained in a 3-1 victory at the Anaheim Ducks on Dec. 22.