Flyers at Kraken projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

FLYERS (19-10-7) at KRAKEN (15-14-6)

8 p.m. ET; KHN/Prime, KONG, NHLN, NBCSP

Flyers projected lineup

Trevor Zegras -- Christian Dvorak -- Travis Konecny

Denver Barkey -- Sean Couturier -- Owen Tippett

Matvei Michkov -- Noah Cates -- Bobby Brink

Carl Grundstrom -- Rodrigo Abols -- Nikita Grebenkin

Cam York -- Travis Sanheim

Emil Andrae -- Jamie Drysdale

Nick Seeler -- Rasmus Ristolainen

Dan Vladar

Samuel Ersson

Scratched: Nicolas Deslauriers, Garnet Hathaway, Noah Juulsen

Injured: Tyson Foerster (upper body)

Kraken projected lineup

Kaapo Kakko -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Eeli Tolvanen -- Chandler Stephenson -- Frederick Gaudreau

Berkly Catton -- Shane Wright -- Jared McCann

Tye Kartye -- Ben Meyers -- Jacob Melanson

Vince Dunn -- Adam Larsson

Ryan Lindgren -- Cale Fleury

Ryker Evans -- Jamie Oleksiak

Joey Daccord

Philipp Grubauer

Scratched: Josh Mahura, Jani Nyman

Injured: Matt Murray (lower body), Jaden Schwartz (lower body), Brandon Montour (upper body)

Status report

The Flyers did not hold a morning skate. … McCann, a forward, and Dunn, a defenseman, are both “very likely” to return from injuries, Kraken coach Lane Lambert said after an optional morning skate. McCann has missed seven games with a lower-body injury he sustained during a 3-2 win against the Los Angeles Kings on Dec. 10; Dunn has missed one game with an upper-body injury sustained in a 3-1 victory at the Anaheim Ducks on Dec. 22.

