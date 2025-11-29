Flyers at Devils projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

FLYERS (13-7-3) at DEVILS (16-7-1)

7 p.m. ET; MSGSN, NBCSP

Flyers projected lineup

Matvei Michkov -- Sean Couturier -- Bobby Brink

Trevor Zegras -- Christian Dvorak -- Owen Tippett

Tyson Foerster -- Noah Cates -- Travis Konecny

Nikita Grebenkin -- Rodrigo Abols -- Garnet Hathaway

Cam York -- Travis Sanheim

Emil Andrae -- Jamie Drysdale

Nick Seeler -- Noah Juulsen

Dan Vladar

Samuel Ersson

Scratched: Nicolas Deslauriers, Egor Zamula

Injured: Rasmus Ristolainen (triceps)

Devils projected lineup

Timo Meier -- Nico Hischier -- Jesper Bratt

Ondrej Palat -- Dawson Mercer -- Arseny Gritsyuk

Juho Lammikko -- Cody Glass -- Connor Brown

Paul Cotter -- Luke Glendening -- Stefan Noesen

Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton

Luke Hughes -- Simon Nemec

Brenden Dillon -- Colton White

Jacob Markstrom

Jake Allen

Scratched: Dennis Cholowski

Injured: Jack Hughes (finger), Zack MacEwen (undisclosed), Brett Pesce (hand), Johnathan Kovacevic (knee), Marc McLaughlin (undisclosed), Evgenii Dadonov (undisclosed)

Status report

Neither team held a morning skate after each played Friday; the Flyers won 4-3 in a shootout at the New York Islanders and the Devils defeated the Buffalo Sabres 5-0. ... Vladar is expected to start after Ersson made 28 saves at New York. ... Markstrom is expected to start after Allen made 42 saves at Buffalo.

