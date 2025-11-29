Flyers at Devils projected lineups

FLYERS (13-7-3) at DEVILS (16-7-1)
7 p.m. ET; MSGSN, NBCSP
Flyers projected lineup
Matvei Michkov -- Sean Couturier -- Bobby Brink
Trevor Zegras -- Christian Dvorak -- Owen Tippett
Tyson Foerster -- Noah Cates -- Travis Konecny
Nikita Grebenkin -- Rodrigo Abols -- Garnet Hathaway
Cam York -- Travis Sanheim
Emil Andrae -- Jamie Drysdale
Nick Seeler -- Noah Juulsen
Dan Vladar
Samuel Ersson
Scratched: Nicolas Deslauriers, Egor Zamula
Injured: Rasmus Ristolainen (triceps)
Devils projected lineup
Timo Meier -- Nico Hischier -- Jesper Bratt
Ondrej Palat -- Dawson Mercer -- Arseny Gritsyuk
Juho Lammikko -- Cody Glass -- Connor Brown
Paul Cotter -- Luke Glendening -- Stefan Noesen
Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton
Luke Hughes -- Simon Nemec
Brenden Dillon -- Colton White
Jacob Markstrom
Jake Allen
Scratched: Dennis Cholowski
Injured: Jack Hughes (finger), Zack MacEwen (undisclosed), Brett Pesce (hand), Johnathan Kovacevic (knee), Marc McLaughlin (undisclosed), Evgenii Dadonov (undisclosed)
Status report
Neither team held a morning skate after each played Friday; the Flyers won 4-3 in a shootout at the New York Islanders and the Devils defeated the Buffalo Sabres 5-0. ... Vladar is expected to start after Ersson made 28 saves at New York. ... Markstrom is expected to start after Allen made 42 saves at Buffalo.