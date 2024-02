Senators at Panthers

SENATORS (23-27-2) at PANTHERS (36-15-4)

7 p.m. ET; BSFL, TSN5, RDS

Senators projected lineup

Brady Tkachuk -- Shane Pinto -- Vladimir Tarasenko

Mathieu Joseph -- Tim Stutzle -- Claude Giroux

Ridly Greig -- Josh Norris -- Drake Batherson

Dominik Kubalik -- Mark Kastelic -- Parker Kelly

Jake Sanderson -- Artem Zub

Thomas Chabot -- Jacob Bernard-Docker

Jakob Chychrun -- Erik Brannstrom

Joonas Korpisalo

Anton Forsberg

Scratched: Travis Hamonic

Injured: None

Panthers projected lineup

Carter Verhaeghe -- Aleksander Barkov -- Sam Reinhart

Nick Cousins -- Sam Bennett -- Matthew Tkachuk

Eetu Luostarinen -- Anton Lundell -- Evan Rodrigues

Jonah Gadjovich -- Kevin Stenlund -- Ryan Lomberg

Gustav Forsling -- Aaron Ekblad

Niko Mikkola -- Brandon Montour

Oliver Ekman-Larsson -- Dmitry Kulikov

Sergei Bobrovsky

Anthony Stolarz

Scratched: Josh Mahura, Steven Lorentz, William Lockwood

Injured: None

Status report

The Senators did not hold a morning skate. … Korpisalo could start for the fifth time in seven games after Forsberg made 23 saves in a 4-2 win at the Tampa Bay Lightning on Monday. … Ekblad will return after missing a 9-2 victory at Tampa Bay on Saturday because of an undisclosed injury. … Bobrovsky will start for the fifth time in six games.