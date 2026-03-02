NHL nationally televised games for week of March 2

OTHER NATIONALLY TELEVISED GAMES
MONDAY
Detroit Red Wings at Nashville Predators (2 p.m. ET; FDSNDET, FDSNSO, NHLN)
Columbus Blue Jackets at New York Rangers (7 p.m. ET; FDSNOH, NHLN, MSG)
TUESDAY
Florida Panthers at New Jersey Devils (7 p.m. ET; HBO MAX, SCRIPPS, TNT)
WEDNESDAY
Toronto Maple Leafs at New Jersey Devils (7 p.m. ET; HULU, ESPN+, SN, TVAS)
St. Louis Blues at Seattle Kraken (10 p.m. ET; HULU, ESPN+)
THURSDAY
New York Islanders at Los Angeles Kings (9:30 p.m. ET; ESPN, SNP, SNO, SNE, TVAS)
FRIDAY
Florida Panthers at Detroit Red Wings (7 p.m. ET; FDSNDET, SCRIPPS, NHLN, SNE, TVAS)
SATURDAY
New York Rangers at New Jersey Devils (3 p.m. ET; ABC, SN1, SN)
Tampa Bay Lightning at Toronto Maple Leafs (7 p.m. ET; CBC, SNO, NHLN, The Spot)
Vancouver Canucks at Winnipeg Jets (7 p.m. ET; SNW, SNP)
Montreal Canadiens at Los Angeles Kings (7 p.m. ET; FDSNW, KCAL, SNE, CITY, TVAS)
Carolina Hurricanes at Calgary Flames (10 p.m. ET; CBC, SNW, SNP, FDSNSO)
SUNDAY
Boston Bruins at Pittsburgh Penguins (4:30 p.m. ET; HBO MAX, truTV, TNT, SNW, TVAS)
Detroit Red Wings at New Jersey Devils (7 p.m.; ESPN)
Edmonton Oilers at Vegas Golden Knights (9:30 p.m. ET; ESPN, SNW)