Rangers at Flyers

RANGERS (13-3-1) at FLYERS (10-8-1)

1 p.m. ET; NHLN, NBCSP, MSG

Rangers projected lineup

Chris Kreider -- Mika Zibanejad -- Blake Wheeler

Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Alexis Lafreniere

Will Cuylle -- Nick Bonino -- Kaapo Kakko

Jimmy Vesey -- Barclay Goodrow -- Tyler Pitlick

K'Andre Miller -- Jacob Trouba

Ryan Lindgren -- Erik Gustafsson

Zac Jones -- Braden Schneider

Igor Shesterkin

Jonathan Quick

Scratched: Connor Mackey

Injured: Adam Fox (lower body), Filip Chytil (upper body)

Flyers projected lineup

Tyson Foerster -- Sean Couturier -- Travis Konecny

Owen Tippett -- Ryan Poehling -- Cam Atkinson

Joel Farabee -- Noah Cates -- Bobby Brink

Nicolas Deslauriers -- Scott Laughton -- Garnet Hathaway

Cam York -- Travis Sanheim

Nick Seeler -- Sean Walker

Egor Zamula -- Marc Staal

Carter Hart

Samuel Ersson

Scratched: Morgan Frost, Louie Belpedio

Injured: Rasmus Ristolainen (lower body)

Status report

Neither team held a morning skate. ... Shesterkin could start after Quick made 32 saves in a 1-0 win against the Pittsburgh Penguins on Wednesday ... Hart is expected to start for the fourth time in five games since returning from a back injury and food poisoning that sidelined him for five games.