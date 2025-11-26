Rangers at Hurricanes projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
RANGERS (11-11-2) at HURRICANES (14-6-2)

7 p.m. ET; FDSNSO, MSG 2

Rangers projected lineup

Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Jonny Brodzinski

Will Cuylle -- Mika Zibanejad – Alexis Lafreniere

Conor Sheary -- Noah Laba -- Brett Berard

Adam Edstrom -- Sam Carrick -- Taylor Raddysh

Vladislav Gavrikov -- Adam Fox

Carson Soucy -- Braden Schneider

Urho Vaakanainen -- Matthew Robertson

Igor Shesterkin

Dylan Garand

Scratched: Juuso Parssinen

Injured: Jonathan Quick (lower body), J.T. Miller (upper body), Will Borgen (upper body), Matt Rempe (upper body)

Hurricanes projected lineup

Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Nikolaj Ehlers -- Logan Stankoven -- Jackson Blake

William Carrier -- Mark Jankowski -- Jordan Martinook

Taylor Hall -- Justin Robidas -- Eric Robinson

K’Andre Miller -- Sean Walker

Shayne Gostisbehere -- Jalen Chatfield

Alexander Nikishin -- Joel Nystrom

Frederik Andersen

Brandon Bussi

Scratched: Mike Reilly

Injured: Jordan Staal (illness), Jaccob Slavin (lower body), Jesperi Kotkaniemi
(lower body), Pyotr Kochetkov (undisclosed), Charles-Alexis Legault (hand)

Status report

The Rangers held an optional morning skate Wednesday. … Miller, a forward, and Borgen, a defenseman, each will be a game-time decision; Miller has missed two games and Borgen has missed three. ... Staal, a center, is "very doubtful," Hurricanes coach Rod Brind’Amour said. ... Robidas is expected to make his NHL debut after being recalled from Chicago of the American Hockey League on Tuesday.

