Rangers at Hurricanes projected lineups

RANGERS (11-11-2) at HURRICANES (14-6-2)
7 p.m. ET; FDSNSO, MSG 2
Rangers projected lineup
Artemi Panarin -- Vincent Trocheck -- Jonny Brodzinski
Will Cuylle -- Mika Zibanejad – Alexis Lafreniere
Conor Sheary -- Noah Laba -- Brett Berard
Adam Edstrom -- Sam Carrick -- Taylor Raddysh
Vladislav Gavrikov -- Adam Fox
Carson Soucy -- Braden Schneider
Urho Vaakanainen -- Matthew Robertson
Igor Shesterkin
Dylan Garand
Scratched: Juuso Parssinen
Injured: Jonathan Quick (lower body), J.T. Miller (upper body), Will Borgen (upper body), Matt Rempe (upper body)
Hurricanes projected lineup
Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis
Nikolaj Ehlers -- Logan Stankoven -- Jackson Blake
William Carrier -- Mark Jankowski -- Jordan Martinook
Taylor Hall -- Justin Robidas -- Eric Robinson
K’Andre Miller -- Sean Walker
Shayne Gostisbehere -- Jalen Chatfield
Alexander Nikishin -- Joel Nystrom
Frederik Andersen
Brandon Bussi
Scratched: Mike Reilly
Injured: Jordan Staal (illness), Jaccob Slavin (lower body), Jesperi Kotkaniemi
(lower body), Pyotr Kochetkov (undisclosed), Charles-Alexis Legault (hand)
Status report
The Rangers held an optional morning skate Wednesday. … Miller, a forward, and Borgen, a defenseman, each will be a game-time decision; Miller has missed two games and Borgen has missed three. ... Staal, a center, is "very doubtful," Hurricanes coach Rod Brind’Amour said. ... Robidas is expected to make his NHL debut after being recalled from Chicago of the American Hockey League on Tuesday.