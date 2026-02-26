Islanders at Canadiens projected lineups

ISLANDERS (32-21-5) at CANADIENS (32-17-8)
7 p.m. ET; RDS, TSN2, MSGSN
Islanders projected lineup
Ondrej Palat -- Bo Horvat – Mathew Barzal
Jonathan Drouin -- Calum Ritchie -- Emil Heineman
Anders Lee -- Jean-Gabriel Pageau -- Simon Holmstrom
Kyle MacLean -- Casey Cizikas -- Marc Gatcomb
Matthew Schaefer -- Ryan Pulock
Adam Pelech -- Tony DeAngelo
Carson Soucy – Scott Mayfield
Ilya Sorokin
David Rittich
Scratched: Maxim Shabanov, Anthony Duclair, Adam Boqvist
Injured: Kyle Palmieri (ACL), Alexander Romanov (upper body), Semyon Varlamov (knee)
Canadiens projected lineup
Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Kirby Dach
Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov
Alexandre Texier -- Jake Evans -- Alex Newhook
Josh Anderson -- Phillip Danault -- Brendan Gallagher
Mike Matheson -- Kaiden Guhle
Lane Hutson -- Noah Dobson
Arber Xhekaj -- Alexandre Carrier
Samuel Montembeault
Jakub Dobes
Scratched: Jayden Struble, Joe Veleno, Zachary Bolduc
Injured: Patrik Laine (lower body)
Status report
Horvat did not practice Tuesday or Wednesday but took part in the Islanders morning skate and will play after winning a silver medal with Canada at the Olympics. ... Newhook will return after missing 40 games because of a broken ankle; he has been out since Nov. 13.