Islanders at Canadiens projected lineups

ISLANDERS (32-21-5) at CANADIENS (32-17-8)

7 p.m. ET; RDS, TSN2, MSGSN

Islanders projected lineup

Ondrej Palat -- Bo Horvat – Mathew Barzal

Jonathan Drouin -- Calum Ritchie -- Emil Heineman

Anders Lee -- Jean-Gabriel Pageau -- Simon Holmstrom

Kyle MacLean -- Casey Cizikas  -- Marc Gatcomb

Matthew Schaefer -- Ryan Pulock

Adam Pelech -- Tony DeAngelo

Carson Soucy – Scott Mayfield

Ilya Sorokin

David Rittich

Scratched: Maxim Shabanov, Anthony Duclair, Adam Boqvist

Injured: Kyle Palmieri (ACL), Alexander Romanov (upper body), Semyon Varlamov (knee)

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Kirby Dach

Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov

Alexandre Texier -- Jake Evans -- Alex Newhook

Josh Anderson -- Phillip Danault -- Brendan Gallagher

Mike Matheson -- Kaiden Guhle

Lane Hutson -- Noah Dobson

Arber Xhekaj -- Alexandre Carrier

Samuel Montembeault

Jakub Dobes

Scratched: Jayden Struble, Joe Veleno, Zachary Bolduc

Injured: Patrik Laine (lower body)

Status report

Horvat did not practice Tuesday or Wednesday but took part in the Islanders morning skate and will play after winning a silver medal with Canada at the Olympics. ... Newhook will return after missing 40 games because of a broken ankle; he has been out since Nov. 13.

