Devils at Jets projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

DEVILS (13-5-0) at JETS (7-8-3)

7 p.m. ET; TSN3, MSGSN

Devils projected lineup

Arseny Gritsyuk -- Jack Hughes -- Jesper Bratt

Timo Meier -- Nico Hischier -- Luke Evangelista

Evan Rodrigues -- Cody Glass -- Connor Brown

Amadeus Lombardi -- Jesper Boqvist

Luke Hughes -- Brett Pesce

Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton

Declan Chisholm -- Johnathan Kovacevic

Brenden Dillon

Jake Allen

Connor Hellebuyck

Scratched: Riley Tufte

Injured: Anthony Mantha (throat)

Jets projected lineup

Kyle Connor -- Mark Scheifele -- Gabriel Vilardi

Cole Perfetti -- Brayden Yager -- Dawson Mercer

Alex Iafallo -- Adam Lowry -- Viggo Bjorck

Cole Koepke -- Morgan Barron -- Isak Rosen

Dylan Samberg -- Neal Pionk

Josh Morrissey -- Dylan DeMelo

Mario Ferraro -- Tyrel Bauer

Nico Daws

Stuart Skinner

Scratched: Clay Stevenson, Nino Niederreiter, Haydn Fleury

Injured: Nick Bjugstad (undisclosed)

Status report

New Jersey recalled Tufte, a forward, from Utica of the American Hockey League on Monday. … The Devils will use the same lineup of 11 forwards and seven defensemen from a 4-0 win at the Toronto Maple Leafs on Sunday. … The Jets held an optional skate. … Morrissey returns after missing 13 games with an upper-body injury. He replaces Fleury.

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