Devils at Jets projected lineups

DEVILS (13-5-0) at JETS (7-8-3)
7 p.m. ET; TSN3, MSGSN
Devils projected lineup
Arseny Gritsyuk -- Jack Hughes -- Jesper Bratt
Timo Meier -- Nico Hischier -- Luke Evangelista
Evan Rodrigues -- Cody Glass -- Connor Brown
Amadeus Lombardi -- Jesper Boqvist
Luke Hughes -- Brett Pesce
Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton
Declan Chisholm -- Johnathan Kovacevic
Brenden Dillon
Jake Allen
Connor Hellebuyck
Scratched: Riley Tufte
Injured: Anthony Mantha (throat)
Jets projected lineup
Kyle Connor -- Mark Scheifele -- Gabriel Vilardi
Cole Perfetti -- Brayden Yager -- Dawson Mercer
Alex Iafallo -- Adam Lowry -- Viggo Bjorck
Cole Koepke -- Morgan Barron -- Isak Rosen
Dylan Samberg -- Neal Pionk
Josh Morrissey -- Dylan DeMelo
Mario Ferraro -- Tyrel Bauer
Nico Daws
Stuart Skinner
Scratched: Clay Stevenson, Nino Niederreiter, Haydn Fleury
Injured: Nick Bjugstad (undisclosed)
Status report
New Jersey recalled Tufte, a forward, from Utica of the American Hockey League on Monday. … The Devils will use the same lineup of 11 forwards and seven defensemen from a 4-0 win at the Toronto Maple Leafs on Sunday. … The Jets held an optional skate. … Morrissey returns after missing 13 games with an upper-body injury. He replaces Fleury.