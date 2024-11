Predators at Wild projected lineups

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O'Reilly -- Gustav Nyquist

Steven Stamkos -- Tommy Novak -- Jonathan Marchessault

Mark Jankowski -- Fedor Svechkov -- Luke Evangelista

Zachary L'Heureux -- Colton Sissons -- Cole Smit

Roman Josi – Alexandre Carrier

Brady Skjei -- Nick Blankenburg

Adam Wilsby -- Luke Schenn

Juuse Saros

Justus Annunen

Scratched: Juuso Parssinen, Marc Del Gaizo

Injured: Michael McCarron (upper body), Jeremy Lauzon (lower body)

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Marcus Johansson

Marcus Foligno -- Joel Eriksson Ek -- -- Matt Boldy

Devin Shore -- Frederick Gaudreau -- Ryan Hartman

Ben Jones – Marat Khusnutdinov -- Yakov Trenin

Jake Middleton -- Brock Faber

Declan Chisholm -- Jared Spurgeon

Jon Merrill -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Marc Andre-Fleury

Scratched: Travis Boyd

Injured: Jakob Lauko (lower body), Mats Zuccarello (lower body), Jonas Brodin (upper body)

Status report

Annunen could back up Saros after he was acquired from the Colorado Avalanche on Saturday along with a sixth-round pick in the 2025 NHL Draft for goalie Scott Wedgewood.