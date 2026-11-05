Predators at Avalanche projected lineups

PREDATORS (6-4-5) at AVALANCHE (9-6-1)
9:30 p.m. ET; Disney+, HULU, ESPN+, SN+, TVAS
Predators projected lineup
Steven Stamkos -- Ryan O’Reilly -- Mavrik Bourque
Filip Forsberg -- Shane Wright -- Nils Hoglander
Reid Schaefer – Alexander Kerfoot -- Vitali Pinchuk
Ross Colton -- Jack Drury -- Adam Edstrom
Roman Josi -- Adam Wilsby
Brady Skjei -- Nick Perbix
Daemon Hunt -- Jayden Struble
Juuse Saros
Justus Annunen
Scratched: Nicolas Hague, Ilya Lyubushkin,
Injured: William Trudeau (upper body), Jonathan Marchessault (lower body)
Avalanche projected lineup
Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas
Gabriel Landeskog -- Nazem Kadri -- Nicolas Roy
Jaden Schwartz -- Brock Nelson -- T.J. Hughes
Parker Kelly -- Fedor Svechkov -- Logan O’Connor
Devon Toews -- Cale Makar
Brett Kulak -- Noah Juulsen
Sam Malinski -- Brent Burns
Mackenzie Blackwood
Scott Wedgewood
Scratched: None
Injured: Zachary L’Heureux (upper body), Josh Manson (lower body)
Status report
Nashville held an optional morning skate. … Marchessault, a forward who missed Tuesday’s 4-1 win against the Carolina Hurricanes because of a lower-body injury, participated in morning skate. He’s not expected to play.