Predators at Avalanche projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

PREDATORS (6-4-5) at AVALANCHE (9-6-1)

9:30 p.m. ET; Disney+, HULU, ESPN+, SN+, TVAS

Predators projected lineup

Steven Stamkos -- Ryan O’Reilly -- Mavrik Bourque

Filip Forsberg -- Shane Wright -- Nils Hoglander

Reid Schaefer – Alexander Kerfoot -- Vitali Pinchuk

Ross Colton -- Jack Drury -- Adam Edstrom

Roman Josi -- Adam Wilsby

Brady Skjei -- Nick Perbix

Daemon Hunt -- Jayden Struble

Juuse Saros

Justus Annunen

Scratched: Nicolas Hague, Ilya Lyubushkin,

Injured: William Trudeau (upper body), Jonathan Marchessault (lower body)

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Martin Necas

Gabriel Landeskog -- Nazem Kadri -- Nicolas Roy

Jaden Schwartz -- Brock Nelson -- T.J. Hughes

Parker Kelly -- Fedor Svechkov -- Logan O’Connor

Devon Toews -- Cale Makar

Brett Kulak -- Noah Juulsen

Sam Malinski -- Brent Burns

Mackenzie Blackwood

Scott Wedgewood

Scratched: None

Injured: Zachary L’Heureux (upper body), Josh Manson (lower body)

Status report

Nashville held an optional morning skate. … Marchessault, a forward who missed Tuesday’s 4-1 win against the Carolina Hurricanes because of a lower-body injury, participated in morning skate. He’s not expected to play.

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