Predators at Flames projected lineups

PREDATORS (18-18-4) at FLAMES (18-18-4)
7 p.m. ET; CITY, SNW, FDSNSO
Predators projected lineup
Filip Forsberg -- Ryan O'Reilly -- Steven Stamkos
Michael Bunting -- Erik Haula -- Luke Evangelista
Tyson Jost -- Fedor Svechkov -- Matthew Wood
Reid Schaefer -- Michael McCarron -- Cole Smith
Roman Josi -- Nick Perbix
Brady Skjei -- Adam Wilsby
Nicolas Hague -- Nick Blankenburg
Juuse Saros
Justus Annunen
Scratched: None
Injured: Ozzy Wiesblatt (upper body), Justin Barron (lower body), Jonathan Marchessault (lower body)
Flames projected lineup
Yegor Sharangovich -- Nazem Kadri -- Joel Farabee
Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Adam Klapka
Blake Coleman -- Mikael Backlund -- Matt Coronato
Ryan Lomberg -- John Beecher -- Connor Zary
Kevin Bahl -- Rasmus Andersson
Yan Kuznetsov -- Mackenzie Weegar
Joel Hanley -- Hunter Brzustewicz
Dustin Wolf
Devin Cooley
Scratched: Brayden Pachal, Justin Kirkland
Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), Zayne Parekh (upper body), Martin Pospisil (undisclosed)
Status report
The Predators did not hold a morning skate Saturday. ... Zary and Klapka swapped lines at practice Friday following a 5-1 win against the Philadelphia Flyers on Wednesday.