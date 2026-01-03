Predators at Flames projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
By NHL.com
@NHLMedia

PREDATORS (18-18-4) at FLAMES (18-18-4)

7 p.m. ET; CITY, SNW, FDSNSO

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O'Reilly -- Steven Stamkos

Michael Bunting -- Erik Haula -- Luke Evangelista

Tyson Jost -- Fedor Svechkov -- Matthew Wood

Reid Schaefer -- Michael McCarron -- Cole Smith

Roman Josi -- Nick Perbix

Brady Skjei -- Adam Wilsby

Nicolas Hague -- Nick Blankenburg

Juuse Saros

Justus Annunen

Scratched: None

Injured: Ozzy Wiesblatt (upper body), Justin Barron (lower body), Jonathan Marchessault (lower body)

Flames projected lineup

Yegor Sharangovich -- Nazem Kadri -- Joel Farabee

Jonathan Huberdeau -- Morgan Frost -- Adam Klapka

Blake Coleman -- Mikael Backlund -- Matt Coronato

Ryan Lomberg -- John Beecher -- Connor Zary

Kevin Bahl -- Rasmus Andersson

Yan Kuznetsov -- Mackenzie Weegar

Joel Hanley -- Hunter Brzustewicz

Dustin Wolf

Devin Cooley

Scratched: Brayden Pachal, Justin Kirkland

Injured: Jake Bean (undisclosed), Samuel Honzek (upper body), Zayne Parekh (upper body), Martin Pospisil (undisclosed)

Status report

The Predators did not hold a morning skate Saturday. ... Zary and Klapka swapped lines at practice Friday following a 5-1 win against the Philadelphia Flyers on Wednesday.

