Predators at Bruins

PREDATORS (1-1-0) at BRUINS (1-0-0)

7 p.m. ET; BSSO, NESN

Predators projected lineup

Filip Forsberg -- Ryan O’Reilly -- Juuso Parssinen

Gustav Nyquist -- Cody Glass -- Cole Smith

Philip Tomasino -- Tommy Novak -- Luke Evangelista

Yakov Trenin -- Colton Sissons -- Kiefer Sherwood

Roman Josi -- Dante Fabbro

Ryan McDonagh -- Alexandre Carrier

Jeremy Lauzon -- Tyson Barrie

Juuse Saros

Kevin Lankinen

Scratched: Samuel Fagemo, Michael McCarron

Injured: Luke Schenn (lower body)

Bruins projected lineup

Brad Marchand -- Charlie Coyle -- Jake DeBrusk

James van Riemsdyk -- Pavel Zacha -- David Pastrnak

Trent Frederic -- Matt Poitras -- Morgan Geekie

Milan Lucic -- Johnny Beecher -- Jakub Lauko

Matt Grzelcyk -- Charlie McAvoy

Hampus Lindholm -- Brandon Carlo

Derek Forbort -- Kevin Shattenkirk

Jeremy Swayman

Linus Ullmark

Scratched: Ian Mitchell, Patrick Brown

Injured: None

Status report

Saros will start after making 23 saves in a 3-0 win against the Seattle Kraken on Thursday. ... Schenn, a defenseman, could miss his second straight game. ... Swayman will start and make his season debut after Ullmark made 20 saves a season-opening 3-1 win against the Chicago Blackhawks on Wednesday.