Canadiens at Golden Knights projected lineups

CANADIENS (12-7-3) AT GOLDEN KNIGHTS (10-5-8)
4 p.m. ET; SCRIPPS, TSN2, RDS
Canadiens projected lineup
Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Zack Bolduc
Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov
Florian Xhekaj -- Jake Evans -- Josh Anderson
Jared Davidson -- Joe Veleno -- Brendan Gallagher
Mike Matheson -- Noah Dobson
Jayden Struble -- Lane Hutson
Adam Engstrom -- Alexandre Carrier
Sam Montembeault
Jakub Dobes
Scratched: Joshua Roy, Arber Xhekaj, Alexandre Texier
Injured: Kirby Dach (broken foot), Alex Newhook (broken ankle), Kaiden Guhle (lower body), Patrik Laine (lower body)
Golden Knights projected lineup
Ivan Barbashev -- Jack Eichel – Branden Bowman
Mitch Marner -- Brett Howden -- Mark Stone
Brandon Saad -- Tomas Hertl -- Pavel Dorofeyev
Reilly Smith -- Colton Sissons -- Keegan Kolesar
Brayden McNabb -- Shea Theodore
Noah Hanifin -- Zach Whitecloud
Ben Hutton -- Kaedan Korczak
Carl Lindbom
Akira Schmid
Scratched: Alexander Holtz, Cole Reinhart
Injured: Adin Hill (lower body), Jeremy Lauzon (undisclosed), William Karlsson (lower body)
Status Report
Neither team skated Thursday after both played on Wednesday night.