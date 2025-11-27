Canadiens at Golden Knights projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
NHL.com
CANADIENS (12-7-3) AT GOLDEN KNIGHTS (10-5-8)

4 p.m. ET; SCRIPPS, TSN2, RDS

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Zack Bolduc

Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov

Florian Xhekaj -- Jake Evans -- Josh Anderson

Jared Davidson -- Joe Veleno -- Brendan Gallagher

Mike Matheson -- Noah Dobson

Jayden Struble -- Lane Hutson

Adam Engstrom -- Alexandre Carrier

Sam Montembeault

Jakub Dobes

Scratched: Joshua Roy, Arber Xhekaj, Alexandre Texier

Injured: Kirby Dach (broken foot), Alex Newhook (broken ankle), Kaiden Guhle (lower body), Patrik Laine (lower body)

Golden Knights projected lineup

Ivan Barbashev -- Jack Eichel – Branden Bowman

Mitch Marner -- Brett Howden -- Mark Stone

Brandon Saad -- Tomas Hertl -- Pavel Dorofeyev

Reilly Smith -- Colton Sissons -- Keegan Kolesar

Brayden McNabb -- Shea Theodore

Noah Hanifin -- Zach Whitecloud

Ben Hutton -- Kaedan Korczak

Carl Lindbom

Akira Schmid

Scratched: Alexander Holtz, Cole Reinhart

Injured: Adin Hill (lower body), Jeremy Lauzon (undisclosed), William Karlsson (lower body)

Status Report

Neither team skated Thursday after both played on Wednesday night.

