Canadiens at Lightning projected lineups

CANADIENS (20-12-5) at LIGHTNING (21-13-3)
5 p.m. ET; The Spot, TSN2, RDS
Canadiens projected lineup
Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Zack Bolduc
Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov
Alexandre Texier -- Phillip Danault -- Josh Anderson
Sammy Blais -- Joe Veleno -- Brendan Gallagher
Mike Matheson -- Noah Dobson
Lane Hutson -- Adam Engstrom
Arber Xhekaj -- Alexandre Carrier
Jacob Fowler
Jakub Dobes
Scratched: Jayden Struble, Owen Beck, Sam Montembeault
Injured: Kirby Dach (broken foot), Alex Newhook (broken ankle), Kaiden Guhle (lower body), Patrik Laine (lower body), Jake Evans (lower body)
Lightning projected lineup
Gage Goncalves -- Brayden Point -- Nikita Kucherov
Jake Guentzel -- Anthony Cirelli -- Oliver Bjorkstrand
Pontus Holmberg -- Yanni Gourde -- Zemgus Girgensons
Curtis Douglas -- Nick Paul -- Scott Sabourin
J.J. Moser -- Darren Raddysh
Charle-Edouard D'Astous -- Steven Santini
Declan Carlile -- Max Crozier
Jonas Johansson
Andrei Vasilevskiy
Scratched: Dominic James, Jack Finley
Injured: Ryan McDonagh (lower body), Erik Cernak (undisclosed), Victor Hedman (elbow), Emil Lilleberg (undisclosed), Brandon Hagel (upper body)
Status report
Evans, a forward, is out 4-6 weeks after a knee-on-knee hit with Pittsburgh Penguins forward Justin Brazeau on Dec. 20. ...Montembeault, a goalie, is back from his conditioning stint with Laval of the American Hockey League. ... Hagel, a forward, is questionable to play for the first time since Dec. 15. ... McDonagh and Cernak, each a defenseman, are not likely to play but could return during a three-game road trip that begins at the Anaheim Ducks on Wednesday.