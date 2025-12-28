Canadiens at Lightning projected lineups

CANADIENS (20-12-5) at LIGHTNING (21-13-3)

5 p.m. ET; The Spot, TSN2, RDS

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Zack Bolduc

Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov

Alexandre Texier -- Phillip Danault -- Josh Anderson

Sammy Blais -- Joe Veleno -- Brendan Gallagher

Mike Matheson -- Noah Dobson

Lane Hutson -- Adam Engstrom

Arber Xhekaj -- Alexandre Carrier

Jacob Fowler

Jakub Dobes

Scratched: Jayden Struble, Owen Beck, Sam Montembeault

Injured: Kirby Dach (broken foot), Alex Newhook (broken ankle), Kaiden Guhle (lower body), Patrik Laine (lower body), Jake Evans (lower body)

Lightning projected lineup

Gage Goncalves -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Jake Guentzel -- Anthony Cirelli -- Oliver Bjorkstrand

Pontus Holmberg -- Yanni Gourde -- Zemgus Girgensons

Curtis Douglas -- Nick Paul -- Scott Sabourin

J.J. Moser -- Darren Raddysh

Charle-Edouard D'Astous -- Steven Santini

Declan Carlile -- Max Crozier

Jonas Johansson

Andrei Vasilevskiy

Scratched: Dominic James, Jack Finley

Injured: Ryan McDonagh (lower body), Erik Cernak (undisclosed), Victor Hedman (elbow), Emil Lilleberg (undisclosed), Brandon Hagel (upper body)

Status report

Evans, a forward, is out 4-6 weeks after a knee-on-knee hit with Pittsburgh Penguins forward Justin Brazeau on Dec. 20. ...Montembeault, a goalie, is back from his conditioning stint with Laval of the American Hockey League. ... Hagel, a forward, is questionable to play for the first time since Dec. 15. ... McDonagh and Cernak, each a defenseman, are not likely to play but could return during a three-game road trip that begins at the Anaheim Ducks on Wednesday.