Canadiens at Lightning projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

CANADIENS (20-12-5) at LIGHTNING (21-13-3)

5 p.m. ET; The Spot, TSN2, RDS

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Zack Bolduc

Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov

Alexandre Texier -- Phillip Danault -- Josh Anderson

Sammy Blais -- Joe Veleno -- Brendan Gallagher

Mike Matheson -- Noah Dobson

Lane Hutson -- Adam Engstrom

Arber Xhekaj -- Alexandre Carrier

Jacob Fowler

Jakub Dobes

Scratched: Jayden Struble, Owen Beck, Sam Montembeault

Injured: Kirby Dach (broken foot), Alex Newhook (broken ankle), Kaiden Guhle (lower body), Patrik Laine (lower body), Jake Evans (lower body)

Lightning projected lineup

Gage Goncalves -- Brayden Point -- Nikita Kucherov

Jake Guentzel -- Anthony Cirelli -- Oliver Bjorkstrand

Pontus Holmberg -- Yanni Gourde -- Zemgus Girgensons

Curtis Douglas -- Nick Paul -- Scott Sabourin

J.J. Moser -- Darren Raddysh

Charle-Edouard D'Astous -- Steven Santini

Declan Carlile -- Max Crozier

Jonas Johansson

Andrei Vasilevskiy

Scratched: Dominic James, Jack Finley

Injured: Ryan McDonagh (lower body), Erik Cernak (undisclosed), Victor Hedman (elbow), Emil Lilleberg (undisclosed), Brandon Hagel (upper body)

Status report

Evans, a forward, is out 4-6 weeks after a knee-on-knee hit with Pittsburgh Penguins forward Justin Brazeau on Dec. 20. ...Montembeault, a goalie, is back from his conditioning stint with Laval of the American Hockey League. ... Hagel, a forward, is questionable to play for the first time since Dec. 15. ... McDonagh and Cernak, each a defenseman, are not likely to play but could return during a three-game road trip that begins at the Anaheim Ducks on Wednesday.

Latest News

Projected lineups, starting goalies for today

NHL Status Report: Kane questionable for Red Wings against Maple Leafs

2025-26 NHL Trade Tracker

NHL On Tap: Schaefer continues Olympic audition when Islanders visit Blue Jackets

Parekh of Flames heating up for Canada at World Junior Championship

Zellers ‘doing the right things’ for United States at World Junior Championship

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

NHL EDGE stats leaders for 2025-26 season

Avalanche score 3 goals in 3rd period, rally past Golden Knights in shootout

Celebrini pushes point streak to 7, Sharks defeat Canucks

McDavid extends point streak to 12 in Oilers loss to Flames

Laferriere scores 1st NHL hat trick, Kings cruise past Ducks

World Junior Championship roundup: Canada defeats Latvia in OT

Bertuzzi scores twice, Blackhawks top Stars in shootout to end 6-game skid

On Tap: Day 3 of 2026 World Junior Championship

Buchnevich scores twice, Blues end Predators 3-game winning streak

Boldy scores 2nd goal in OT after Wild tie it late to stun Jets

Chychrun scores in OT, Capitals rally past Devils to end 3-game skid