Canadiens at Blues projected lineups

CANADIENS (22-12-6) at BLUES (16-18-8)
4 p.m. ET; FDSNMW, TSN2, RDS
Canadiens projected lineup
Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Alexandre Texier
Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov
Zachary Bolduc -- Phillip Danault -- Josh Anderson
Sammy Blais -- Joe Veleno -- Brendan Gallagher
Adam Engstrom -- Noah Dobson
Lane Hutson -- Alexandre Carrier
Arber Xhekaj -- Jayden Struble
Jacob Fowler
Jakub Dobes
Scratched: Owen Beck, Sam Montembeault
Injured: Kirby Dach (broken foot), Alex Newhook (broken ankle), Kaiden Guhle (lower body), Patrik Laine (lower body), Jake Evans (lower body). Mike Matheson (upper body)
Blues projected lineup
Jake Neighbours -- Robert Thomas -- Jordan Kyrou
Pavel Buchnevich -- Brayden Schenn -- Jimmy Snuggerud
Otto Stenberg-- Dalibor Dvorsky -- Jonatan Berggren
Alexey Toropchenko -- Oskar Sundqvist -- Mathieu Joseph
Philip Broberg -- Colton Parayko
Tyler Tucker -- Justin Faulk
Cam Fowler -- Matthew Kessel
Jordan Binnington
Joel Hofer
Scratched: Robby Fabbri, Logan Mailloux
Injured: Dylan Holloway (high ankle sprain), Pius Suter (high ankle sprain), Nathan Walker (upper body), Nick Bjugstad (upper body)
Status report
Anderson left Montreal’s 7-5 win against the Carolina Hurricanes on Thursday with an undisclosed injury and is questionable. … Matheson, a defenseman, who missed Thursday's game, skated on Friday during an optional practice. … Binnington could start after Hofer made 21 saves in a 4-3 win against the Vegas Golden Knights on Friday.