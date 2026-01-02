Canadiens at Blues projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
CANADIENS (22-12-6) at BLUES (16-18-8)

4 p.m. ET; FDSNMW, TSN2, RDS

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Alexandre Texier

Juraj Slafkovsky -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov

Zachary Bolduc -- Phillip Danault -- Josh Anderson

Sammy Blais -- Joe Veleno -- Brendan Gallagher

Adam Engstrom -- Noah Dobson

Lane Hutson -- Alexandre Carrier

Arber Xhekaj -- Jayden Struble

Jacob Fowler

Jakub Dobes

Scratched: Owen Beck, Sam Montembeault

Injured: Kirby Dach (broken foot), Alex Newhook (broken ankle), Kaiden Guhle (lower body), Patrik Laine (lower body), Jake Evans (lower body). Mike Matheson (upper body)

Blues projected lineup

Jake Neighbours -- Robert Thomas -- Jordan Kyrou

Pavel Buchnevich -- Brayden Schenn -- Jimmy Snuggerud

Otto Stenberg-- Dalibor Dvorsky -- Jonatan Berggren

Alexey Toropchenko -- Oskar Sundqvist -- Mathieu Joseph

Philip Broberg -- Colton Parayko

Tyler Tucker -- Justin Faulk

Cam Fowler -- Matthew Kessel

Jordan Binnington

Joel Hofer

Scratched: Robby Fabbri, Logan Mailloux

Injured: Dylan Holloway (high ankle sprain), Pius Suter (high ankle sprain), Nathan Walker (upper body), Nick Bjugstad (upper body)

Status report

Anderson left Montreal’s 7-5 win against the Carolina Hurricanes on Thursday with an undisclosed injury and is questionable. … Matheson, a defenseman, who missed Thursday's game, skated on Friday during an optional practice. … Binnington could start after Hofer made 21 saves in a 4-3 win against the Vegas Golden Knights on Friday.

