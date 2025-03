Canadiens at Islanders projected lineups

CANADIENS (33-27-7) at ISLANDERS (31-28-8)

7:30 p.m. ET (MSG, TSN2, RDS)

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky

Joshua Roy -- Alex Newhook -- Patrik Laine

Josh Anderson -- Christian Dvorak -- Brendan Gallagher

Emil Heineman -- Jake Evans -- Joel Armia

Mike Matheson -- Alexandre Carrier

Jayden Struble -- Lane Hutson

Arber Xhekaj -- David Savard

Sam Montembeault

Jakub Dobes

Scratched: Michael Pezzetta

Injured: Kaiden Guhle (lacerated quadricep muscle)

Islanders projected lineup

Simon Holmstrom -- Bo Horvat -- Kyle Palmieri

Anders Lee -- Jean-Gabriel Pageau -- Anthony Duclair

Pierre Engvall -- Casey Cizikas -- Hudson Fasching

Maxim Tsyplakov -- Kyle MacLean -- Marc Gatcomb

Adam Pelech -- Tony DeAngelo

Noah Dobson -- Ryan Pulock

Mike Reilly -- Scott Mayfield

Ilya Sorokin

Marcus Hogberg

Scratched: Scott Perunovich, Matt Martin, Adam Boqvist

Injured: Mathew Barzal (lower body), Semyon Varlamov (lower body), Alexander Romanov (illness)

Status report

Romanov took part in the Islanders morning skate but the defensemen likely will miss his second straight game, coach Patrick Roy said.