Canadiens at Oilers projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned
CANADIENS (6-2-0) at OILERS (3-3-1)

9 p.m. ET; RDS, TSN2, SNW

Canadiens projected lineup

Cole Caufield -- Nick Suzuki -- Juraj Slafkovsky

Alex Newhook -- Oliver Kapanen -- Ivan Demidov

Josh Anderson -- Jake Evans -- Brendan Gallagher

Kirby Dach -- Joe Veleno -- Zack Bolduc

Mike Matheson -- Noah Dobson

Jayden Struble -- Lane Hutson

Arber Xhekaj -- Alexander Carrier

Sam Montembeault

Jakub Dobes

Scratched: Marc Del Gaizo, Joshua Roy

Injured: Kaiden Guhle (lower body), Patrik Laine (lower body), David Reinbacher (broken metacarpal)

Oilers projected lineup

Leon Draisaitl -- Connor McDavid -- Matt Savoie

Andrew Mangiapane -- Ryan Nugent-Hopkins -- Jack Roslovic

Vasily Podkolzin -- Noah Philp -- Trent Frederic

Isaac Howard -- Adam Henrique -- David Tomasek

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Jake Walman

Brett Kulak -- Ty Emberson

Calvin Pickard

Stuart Skinner

Scratched: Curtis Lazar, Troy Stecher

Injured: Zach Hyman (wrist), Mattias Janmark (undisclosed), Kasperi Kapanen (knee), Alec Regula (undisclosed)

Status report

The Canadiens did not conduct a morning skate Thursday following a 2-1 overtime win at the Calgary Flames on Wednesday. ... Dach will return after missing three games because of a lower-body injury. ... Roy, a forward, will come out of the lineup. ... Savoie has been moved to the Oilers top line ... Kapanen, a forward, was placed on injured reserve Thursday. ... Hyman, a forward who has yet to play this season, is expected to return by Nov. 1.

