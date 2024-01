Wild at Stars

WILD (17-18-4) at STARS (23-11-5)

7:30 p.m. ET; MAX, TNT

Wild projected lineup

Matt Boldy -- Joel Eriksson Ek -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Marco Rossi -- Ryan Hartman

Marcus Foligno -- Frederick Gaudreau -- Pat Maroon

Brandon Duhaime -- Connor Dewar -- Adam Raska

Jake Middleton -- Brock Faber

Alex Goligoski -- Zach Bogosian

Jon Merrill -- Dakota Mermis

Jesper Wallstedt

Marc-Andre Fleury

Scratched: Daemon Hunt, Nic Petan

Injured: Filip Gustavsson (lower body), Kirill Kaprizov (upper body), Vinni Lettieri (lower body), Jared Spurgeon (lower body)

Stars projected lineup

Jason Robertson -- Roope Hintz -- Joe Pavelski

Jamie Benn -- Wyatt Johnston -- Evgenii Dadonov

Mason Marchment -- Matt Duchene -- Tyler Seguin

Craig Smith -- Radek Faksa -- Sam Steel

Ryan Suter -- Thomas Harley

Esa Lindell -- Jani Hakanpaa

Joel Hanley -- Nils Lundkvist

Scott Wedgewood

Matt Murray

Scratched: Ty Dellandrea, Nils Lundkvist

Injured: Jake Oettinger (lower body), Miro Heiskanen (lower body)

Status report

Foligno and Johansson each is a game-time decision because of illness, Wild coach John Hynes said. ... Wallstedt will start and make his NHL debut. ... Murray was recalled from Texas of the American Hockey League on Wednesday and is expected to back up Wedgewood, who will start for the 12th time in 13 games.