Wild at Avalanche projected lineups

WILD (34-14-10) at AVALANCHE (38-9-9)
9 p.m. ET; FDSNWI, FDSNNO, KUSA, KTVD, ALT, SNP, TVAS
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello
Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy
Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko
Marcus Foligno -- Nico Sturm -- Vinnie Hinostroza
Quinn Hughes -- Brock Faber
Jacob Middleton -- Jared Spurgeon
Daemon Hunt -- Zach Bogosian
Filip Gustavsson
Jesper Wallstedt
Scratched: Ben Jones, Matt Kiersted
Injured: Jonas Brodin (lower body)
Avalanche projected lineup
Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Valeri Nichushkin
Gabriel Landeskog -- Brock Nelson -- Martin Necas
Ross Colton -- Jack Drury -- Victor Olofsson
Joel Kiviranta -- Parker Kelly -- Gavin Brindley
Devon Toews -- Cale Makar
Josh Manson -- Brent Burns
Brett Kulak -- Sam Malinski
Mackenzie Blackwood
Scott Wedgewood
Scratched: Zakhar Bardakov
Injured: Logan O’Connor (hip surgery)
Status report
Wild coach John Hynes said everyone is ready to go for Minnesota, including Boldy, Faber and Hughes, who each won a gold medal with Team USA at the Olympics. … The Avalanche did not hold a morning skate following a 4-2 win at the Utah Mammoth on Wednesday. ... MacKinnon, who won a silver medal for Team Canada at the Olympics, will play after missing the game at Utah for maintenance.