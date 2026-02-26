Wild at Avalanche projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

WILD (34-14-10) at AVALANCHE (38-9-9)

9 p.m. ET; FDSNWI, FDSNNO, KUSA, KTVD, ALT, SNP, TVAS

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Joel Eriksson Ek -- Matt Boldy

Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko

Marcus Foligno -- Nico Sturm -- Vinnie Hinostroza

Quinn Hughes -- Brock Faber

Jacob Middleton -- Jared Spurgeon

Daemon Hunt -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Jesper Wallstedt

Scratched: Ben Jones, Matt Kiersted

Injured: Jonas Brodin (lower body)

Avalanche projected lineup

Artturi Lehkonen -- Nathan MacKinnon -- Valeri Nichushkin

Gabriel Landeskog -- Brock Nelson -- Martin Necas

Ross Colton -- Jack Drury -- Victor Olofsson

Joel Kiviranta -- Parker Kelly -- Gavin Brindley

Devon Toews -- Cale Makar

Josh Manson -- Brent Burns

Brett Kulak -- Sam Malinski

Mackenzie Blackwood

Scott Wedgewood

Scratched: Zakhar Bardakov

Injured: Logan O’Connor (hip surgery)

Status report

Wild coach John Hynes said everyone is ready to go for Minnesota, including Boldy, Faber and Hughes, who each won a gold medal with Team USA at the Olympics. … The Avalanche did not hold a morning skate following a 4-2 win at the Utah Mammoth on Wednesday. ... MacKinnon, who won a silver medal for Team Canada at the Olympics, will play after missing the game at Utah for maintenance.

