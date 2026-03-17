Wild at Blackhawks projected lineups

lineups-FY25-2568x1444
By NHL.com
@NHLMedia

WILD (38-18-12) at BLACKHAWKS (25-30-11)

7:30 p.m. ET; HBO MAX, FDSNWIX, FDSNNOX, TNT

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello

Marcus Johansson -- Robby Fabbri -- Matt Boldy

Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko

Nick Foligno -- Michael McCarron -- Nico Sturm

Quinn Hughes -- Brock Faber

Jonas Brodin -- Jared Spurgeon

Jake Middleton -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Jesper Wallstedt

Scratched: Daemon Hunt, Jeff Petry, Hunter Haight

Injured: Marcus Foligno (lower body), Bobby Brink (upper body), Joel Eriksson Ek 
(lower body)

Blackhawks projected lineup

Ryan Greene -- Connor Bedard -- Andre Burakovsky

Tyler Bertuzzi -- Frank Nazar -- Teuvo Teravainen

Andrew Mangiapane -- Ryan Donato -- Ilya Mikheyev

Nick Lardis -- Sam Lafferty -- Landon Slaggert

Alex Vlasic -- Artyom Levshunov

Wyatt Kaiser -- Sam Rinzel

Matt Grzelcyk -- Louis Crevier

Spencer Knight

Arvid Soderblom

Scratched: Ethan Del Mastro

Injured: Oliver Moore (lower body)

Status report

Each team held an optional morning skate. … Eriksson Ek, a forward, is day to day. ... The Wild recalled Haight, a forward, from Iowa of the American Hockey League on Tuesday … Kaiser is available to play after missing a 4-0 loss at the Vegas Golden Knights on Saturday because of an upper-body injury.

