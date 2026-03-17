Wild at Blackhawks projected lineups

WILD (38-18-12) at BLACKHAWKS (25-30-11)
7:30 p.m. ET; HBO MAX, FDSNWIX, FDSNNOX, TNT
Wild projected lineup
Kirill Kaprizov -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello
Marcus Johansson -- Robby Fabbri -- Matt Boldy
Yakov Trenin -- Danila Yurov -- Vladimir Tarasenko
Nick Foligno -- Michael McCarron -- Nico Sturm
Quinn Hughes -- Brock Faber
Jonas Brodin -- Jared Spurgeon
Jake Middleton -- Zach Bogosian
Filip Gustavsson
Jesper Wallstedt
Scratched: Daemon Hunt, Jeff Petry, Hunter Haight
Injured: Marcus Foligno (lower body), Bobby Brink (upper body), Joel Eriksson Ek
(lower body)
Blackhawks projected lineup
Ryan Greene -- Connor Bedard -- Andre Burakovsky
Tyler Bertuzzi -- Frank Nazar -- Teuvo Teravainen
Andrew Mangiapane -- Ryan Donato -- Ilya Mikheyev
Nick Lardis -- Sam Lafferty -- Landon Slaggert
Alex Vlasic -- Artyom Levshunov
Wyatt Kaiser -- Sam Rinzel
Matt Grzelcyk -- Louis Crevier
Spencer Knight
Arvid Soderblom
Scratched: Ethan Del Mastro
Injured: Oliver Moore (lower body)
Status report
Each team held an optional morning skate. … Eriksson Ek, a forward, is day to day. ... The Wild recalled Haight, a forward, from Iowa of the American Hockey League on Tuesday … Kaiser is available to play after missing a 4-0 loss at the Vegas Golden Knights on Saturday because of an upper-body injury.