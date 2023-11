Wild at Sabres

WILD (5-6-2) at SABRES (6-6-1)

7 p.m. ET; BSNX, BSWI, MSG-B, SN1

Wild projected lineup

Kirill Kaprizov -- Marco Rossi -- Matt Boldy

Marcus Johansson -- Ryan Hartman -- Mats Zuccarello

Marcus Foligno -- Joel Eriksson Ek -- Pat Maroon

Brandon Duhaime -- Connor Dewar -- Vinni Lettieri

Jonas Brodin -- Brock Faber

Jake Middleton -- Dakota Mermis

Daemon Hunt -- Zach Bogosian

Filip Gustavsson

Marc-Andre Fleury

Scratched: Jon Merrill, Nic Petan

Injured: Jared Spurgeon (upper body), Frederick Gaudreau (upper body), Alex Goligoski (lower body)

Sabres projected lineup

Jeff Skinner -- Tage Thompson -- Matt Savoie

Jordan Greenway -- Casey Mittelstadt -- JJ Peterka

Peyton Krebs -- Dylan Cozens -- Lukas Rousek

Zemgus Girgensons -- Tyson Jost -- Kyle Okposo

Rasmus Dahlin -- Ryan Johnson

Owen Power -- Henri Jokiharju

Connor Clifton -- Erik Johnson

Devon Levi

Ukko-Pekka Luukkonen

Scratched: Jacob Bryson, Victor Olofsson

Injured: Alex Tuch (upper body), Mattias Samuelsson (lower body), Brandon Biro (upper body), Zach Benson (lower body), Eric Comrie (lower body), Jack Quinn (Achilles)

Status report

The Wild did not hold a morning skate Friday following a 4-1 loss at the New York Rangers on Thursday. ... Gustavsson will start after Fleury made 24 saves Thursday. … The Sabres held an optional morning skate Friday. … Cozens “should be” back in after missing two games with an upper-body injury, Buffalo coach Don Granato said. … Savoie will make his NHL debut. … Tuch, a forward, is “questionable” to play. ... Levi is expected to start after Luukkonen made 24 saves in a 3-2 overtime loss at the Carolina Hurricanes on Tuesday.