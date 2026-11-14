Panthers at Blues projected lineups

PANTHERS (11-7-2) at BLUES (9-8-2)
7 p.m. ET; BN+, STLNHL, SCRIPPS
Panthers projected lineup
Brady Tkachuk -- Anton Lundell -- Matthew Tkachuk
Carter Verhaeghe -- Sam Reinhart -- Lars Eller
Eetu Luostarinen -- Sam Bennett -- Sandis Vilmanis
Bokondji Imama -- Cole Schwindt -- Garnet Hathaway
Gustav Forsling -- Aaron Ekblad
Niko Mikkola -- Seth Jones
Dmitry Kulikov -- Radko Gudas
Jacob Markstrom
Akira Schmid
Scratched: Uvis Balinskis, Cole Reinhardt, Jack Devine
Injured: Aleksander Barkov (knee), Brad Marchand (knee), Jonah Gadjovich (neck)