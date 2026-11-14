Panthers at Blues projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

PANTHERS (11-7-2) at BLUES (9-8-2)

7 p.m. ET; BN+, STLNHL, SCRIPPS

Panthers projected lineup

Brady Tkachuk -- Anton Lundell -- Matthew Tkachuk

Carter Verhaeghe -- Sam Reinhart -- Lars Eller

Eetu Luostarinen -- Sam Bennett -- Sandis Vilmanis

Bokondji Imama -- Cole Schwindt -- Garnet Hathaway

Gustav Forsling -- Aaron Ekblad

Niko Mikkola -- Seth Jones

Dmitry Kulikov -- Radko Gudas

Jacob Markstrom

Akira Schmid

Scratched: Uvis Balinskis, Cole Reinhardt, Jack Devine

Injured: Aleksander Barkov (knee), Brad Marchand (knee), Jonah Gadjovich (neck)

Blues projected lineup

Dylan Holloway -- Robert Thomas -- Jimmy Snuggerud

Jake Neighbours -- Mason McTavish -- Connor McMichael 

Dalibor Dvorsky -- Pavel Buchnevich -- Aleksanteri Kaskimaki

Alexey Toropchenko -- Pius Suter -- Ross Johnston

Philip Broberg -- Logan Mailloux

Justin Barron -- Colton Parayko

Cam Fowler -- Brandon Carlo

Joel Hofer 

Jordan Binnington

Scratched: Jonatan Berggren, Calle Rosen

Injured: Tyler Tucker (knee), Dillon Dube (neck)

Status report

Forwards Barkov and Marchand each participated in the Panthers morning skate for a third straight time. … Bennett and Lundell will flip spots at center. … Suter did not participate in the Blues morning skate due to illness but will play, coach Jim Montgomery said. … Kaskimaki will play and replace Berggren, a forward. … Hofer will start a fourth straight game for the first time this season.

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