Panthers at Kraken

PANTHERS (17-8-2) at KRAKEN (8-14-7)

10 p.m. ET; ROOT-NW, BSFL

Panthers projected lineup

Carter Verhaeghe -- Aleksander Barkov -- Sam Reinhart

Nick Cousins -- Sam Bennett -- Matthew Tkachuk

Eetu Luostarinen -- Anton Lundell -- Evan Rodrigues

Steven Lorentz -- Kevin Stenlund -- Ryan Lomberg

Gustav Forsling -- Aaron Ekblad

Niko Mikkola -- Brandon Montour

Oliver Ekman-Larsson -- Uvis Balinskis

Sergei Bobrovsky

Anthony Stolarz

Scratched: Josh Mahura, Jonah Gadjovich, Dmitry Kulikov

Injured: None

Kraken projected lineup

Tye Kartye -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Jared McCann -- Alex Wennberg -- Brandon Tanev

Eeli Tolvanen -- Yanni Gourde -- Oliver Bjorkstrand

Devin Shore -- Pierre-Edouard Bellemare -- Kailer Yamamoto

Vince Dunn -- Adam Larsson

Jamie Oleksiak -- Will Borgen

Ryker Evans -- Brian Dumoulin

Joey Daccord

Chris Driedger

Scratched: Marian Studenic, Jaycob Megna

Injured: Andre Burakovsky (upper body), Jaden Schwartz (upper body), Justin Schultz (upper body), Philipp Grubauer (lower body)

Status report

Bobrovsky will make his eighth start in 11 games after Stolarz made 17 saves in a 5-2 win at the Columbus Blue Jackets on Sunday. … Daccord will start his second straight after making 23 saves in a 3-0 loss to the Minnesota Wild on Sunday.