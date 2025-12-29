Oilers at Jets projected lineups

OILERS (19-14-6) at JETS (15-17-4)
7:30 p.m. ET; Prime
Oilers projected lineup
Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman
Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Matthew Savoie
Trent Frederic -- Jack Roslovic -- Mattias Janmark
Andrew Mangiapane -- Adam Henrique -- Curtis Lazar
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Darnell Nurse -- Spencer Stastney
Riley Stillman -- Ty Emberson
Calvin Pickard
Connor Ingram
Scratched: Alec Regula, Max Jones
Injured: Connor Clattenburg (eye), Tristan Jarry (lower body), Kasperi Kapanen (knee), Jake Walman (undisclosed)
Jets projected lineup
Kyle Connor -- Mark Scheifele -- Gabriel Vilardi
Cole Perfetti -- Vladislav Namestnikov -- Alex Iafallo
Morgan Barron -- Adam Lowry -- Tanner Pearson
Nino Niederreiter -- Jonathan Toews -- Gustav Nyquist
Josh Morrissey -- Dylan DeMelo
Dylan Samberg -- Neal Pionk
Logan Stanley -- Luke Schenn
Connor Hellebuyck
Eric Comrie
Scratched: Colin Miller, Haydn Fleury, Cole Koepke
Injured: None
Status report
The Oilers held an optional morning skate. … Morrissey participated in an optional morning skate and is expected to play after not practicing Sunday.