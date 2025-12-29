Oilers at Jets projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
By NHL.com
@NHLMedia

OILERS (19-14-6) at JETS (15-17-4)

7:30 p.m. ET; Prime

Oilers projected lineup

Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Matthew Savoie

Trent Frederic -- Jack Roslovic -- Mattias Janmark

Andrew Mangiapane -- Adam Henrique -- Curtis Lazar

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Spencer Stastney

Riley Stillman -- Ty Emberson

Calvin Pickard

Connor Ingram

Scratched: Alec Regula, Max Jones

Injured: Connor Clattenburg (eye), Tristan Jarry (lower body), Kasperi Kapanen (knee), Jake Walman (undisclosed)

Jets projected lineup

Kyle Connor -- Mark Scheifele -- Gabriel Vilardi

Cole Perfetti -- Vladislav Namestnikov -- Alex Iafallo

Morgan Barron -- Adam Lowry -- Tanner Pearson

Nino Niederreiter -- Jonathan Toews -- Gustav Nyquist

Josh Morrissey -- Dylan DeMelo

Dylan Samberg -- Neal Pionk

Logan Stanley -- Luke Schenn

Connor Hellebuyck

Eric Comrie

Scratched: Colin Miller, Haydn Fleury, Cole Koepke

Injured: None

Status report

The Oilers held an optional morning skate. … Morrissey participated in an optional morning skate and is expected to play after not practicing Sunday.

Latest News

Barzal fined maximum for slashing in Islanders game

Projected lineups, starting goalies for today

Chouinard, former Flames forward, dies at 69

Kucherov leads 3 Stars of the Week

NHL Status Report: Vejmelka placed on injured reserve by Mammoth

Tkachuk practices with Panthers, still no timeline for return

'NHL Fantasy on Ice' podcast available now

6-time Latin Grammy winner Luis Fonsi to perform at Winter Classic

NHL On Tap: McDavid can join elite company when Oilers visit Jets

Sweden goalie decision, Bedard status among questions ahead of Olympic roster reveals

Rookie Watch: Schaefer, Sennecke among those being rewarded with ice time

Zizing 'Em Up: Olympic roster reveals coming for Milano Cortina

On Tap: Day 4 of 2026 World Junior Championship

NHL Fantasy picks, props, futures with EDGE stats

NHL nationally televised games for week of Dec. 29

Marchand recalls outdoor memories ahead of Winter Classic with Panthers

Color of Hockey: Beasley hoping to have impact for U.S. at Paralympics

Tolvanen gets 3 points, Kraken defeat Flyers for 4th straight win