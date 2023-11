Oilers at Capitals

OILERS (5-12-1) at CAPITALS (10-4-2)

3 p.m. ET; MNMT, SNW

Oilers projected lineup

Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Evander Kane -- Leon Draisaitl -- Connor Brown

Warren Foegele -- Ryan McLeod -- Derek Ryan

Adam Erne -- James Hamblin -- Mattias Janmark

Darnell Nurse -- Cody Ceci

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Brett Kulak -- Vincent Desharnais

Stuart Skinner

Calvin Pickard

Scratched: Sam Gagner, Philip Broberg

Injured: Dylan Holloway (lower body)

Capitals projected lineup

Alex Ovechkin -- Dylan Strome -- Tom Wilson

Anthony Mantha -- Connor McMichael -- T.J. Oshie

Sonny Milano -- Evgeny Kuznetsov -- Aliaksei Protas

Beck Malenstyn -- Nic Dowd -- Nicolas Aube-Kubel

Rasmus Sandin -- John Carlson

Joel Edmundson -- Nick Jensen

Alexander Alexeyev -- Trevor van Riemsdyk

Charlie Lindgren

Darcy Kuemper

Scratched: Lucas Johansen, Matthew Phillips, Hendrix Lapierre

Injured: Max Pacioretty (Achilles), Nicklas Backstrom (hip), Martin Fehervary (undisclosed)

Status report: Kuznetsov is expected to return after missing the past two games because of an illness. … Fehervary, a defenseman, was a full participant at practice on Thursday. He hasn't played since Nov. 10 (missed past four games).