Oilers at Maple Leafs projected lineups

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By NHL.com
@NHLMedia

OILERS (14-3-3) at MAPLE LEAFS (8-11-2)

7 p.m. ET; SNO, SNW, SNP, NHLN

Oilers projected lineup

Vasily Podkolzin -- Connor McDavid -- Leon Draisaitl

Kasperi Kapanen -- Ryan Nugent-Hopkins -- Zach Hyman

Colton Dach -- Jason Dickinson -- Trent Frederic

Alex Formenton -- Owen Michaels -- Mathieu Joseph

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Ryan Shea -- Connor Murphy

Shakir Mukhamadullin -- Ty Emberson

Devon Levi

Tristan Jarry

Scratched: Filip Hallander, Max Jones, Jake Walman

Injured: Frederik Andersen (undisclosed), Isaac Howard (lower body), Mattias Janmark (undisclosed), Alec Regula (undisclosed), Matthew Savoie (undisclosed)

Maple Leafs projected lineup

Easton Cowan -- Auston Matthews -- Jack Roslovic

Ryan Tverberg -- John Tavares -- William Nylander 

Gavin McKenna -- Nick Paul -- Dakota Joshua

Brandon Duhaime -- Teddy Blueger -- Zack MacEwen

Oliver Ekman-Larsson -- Chris Tanev

Jake McCabe -- Darren Raddysh

Dakota Mermis -- Troy Stecher

Anthony Stolarz

Sergei Bobrovsky

Scratched: Cole McWard, Brendan Brisson

Injured: Max Domi (undisclosed), Kirill Marchenko (lower body), Marshall Rifai (lower body), Nick Blankenburg (upper body), Morgan Rielly (lower body), Colton Sissons (lower body)

Status report

The Oilers did not hold a morning skate... Stolarz will make consecutive starts for the first time this season... Tanev is expected to return after missing a 5-2 loss to the Minnesota Wild on Thursday for scheduled maintenance.

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