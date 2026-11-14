Oilers at Maple Leafs projected lineups

OILERS (14-3-3) at MAPLE LEAFS (8-11-2)
7 p.m. ET; SNO, SNW, SNP, NHLN
Oilers projected lineup
Vasily Podkolzin -- Connor McDavid -- Leon Draisaitl
Kasperi Kapanen -- Ryan Nugent-Hopkins -- Zach Hyman
Colton Dach -- Jason Dickinson -- Trent Frederic
Alex Formenton -- Owen Michaels -- Mathieu Joseph
Mattias Ekholm -- Evan Bouchard
Ryan Shea -- Connor Murphy
Shakir Mukhamadullin -- Ty Emberson
Devon Levi
Tristan Jarry
Scratched: Filip Hallander, Max Jones, Jake Walman
Injured: Frederik Andersen (undisclosed), Isaac Howard (lower body), Mattias Janmark (undisclosed), Alec Regula (undisclosed), Matthew Savoie (undisclosed)
Maple Leafs projected lineup
Easton Cowan -- Auston Matthews -- Jack Roslovic
Ryan Tverberg -- John Tavares -- William Nylander
Gavin McKenna -- Nick Paul -- Dakota Joshua
Brandon Duhaime -- Teddy Blueger -- Zack MacEwen
Oliver Ekman-Larsson -- Chris Tanev
Jake McCabe -- Darren Raddysh
Dakota Mermis -- Troy Stecher
Anthony Stolarz
Sergei Bobrovsky
Scratched: Cole McWard, Brendan Brisson
Injured: Max Domi (undisclosed), Kirill Marchenko (lower body), Marshall Rifai (lower body), Nick Blankenburg (upper body), Morgan Rielly (lower body), Colton Sissons (lower body)
Status report
The Oilers did not hold a morning skate... Stolarz will make consecutive starts for the first time this season... Tanev is expected to return after missing a 5-2 loss to the Minnesota Wild on Thursday for scheduled maintenance.