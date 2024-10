Oilers at Blue Jackets projected lineups

OILERS (4-4-1) at BLUE JACKETS (3-3-1)

7 p.m. ET; FDSNOH, SNW

Oilers projected lineup

Ryan Nugent-Hopkins -- Connor McDavid -- Zach Hyman

Vasily Podkolzin -- Leon Draisaitl -- Viktor Arvidsson

Jeff Skinner -- Adam Henrique -- Connor Brown

Mattias Janmark -- Derek Ryan -- Corey Perry

Mattias Ekholm -- Evan Bouchard

Darnell Nurse -- Troy Stecher

Brett Kulak – Ty Emberson

Stuart Skinner

Calvin Pickard

Scratched: Travis Dermott

Injured: None

Blue Jackets projected lineup

Cole Sillinger -- Sean Monahan -- Kirill Marchenko

Mikael Pyyhtia -- Adam Fantilli -- Yegor Chinakhov

Zach Aston-Reese -- Justin Danforth -- Mathieu Olivier

James van Riemsdyk -- Sean Kuraly -- Kevin Labanc

Zach Werenski -- Ivan Provorov

Jake Christiansen -- Damon Severson

Jack Johnson -- Jordan Harris

Elvis Merzlikins

Daniil Tarasov

Scratched: David Jiricek

Injured: Dmitri Voronkov (upper body), Boone Jenner (upper body), Gavin Brindley (finger), Erik Gudbranson (upper body), Kent Johnson (upper body)

Status report

Blue Jackets coach Dean Evason said Monday several players are ill, so the lineup could be in flux. … Merzlikins will play for the first time since sustaining an upper-body injury Oct. 15 (four games). … The Oilers didn’t hold a morning skate after Calvin Pickard made 24 saves in a 3-2 overtime win at the Detroit Red Wings on Sunday.