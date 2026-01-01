Red Wings at Penguins projected lineups

By NHL.com
@NHLMedia

RED WINGS (24-14-3) at PENGUINS (17-12-9)

7 p.m. ET; FDSNDET, SN-PIT, SNP, SNW, SNE

Red Wings projected lineup

Emmitt Finnie -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond

Alex DeBrincat -- Andrew Copp -- Patrick Kane

Michael Rasmussen -- J.T. Compher -- Mason Appleton

Marco Kasper -- Nate Danielson -- James van Riemsdyk

Simon Edvinsson -- Moritz Seider

Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka

Albert Johansson -- Jacob Bernard-Docker

Cam Talbot

John Gibson

Scratched: Travis Hamonic, Elmer Soderblom

Injured: None

Penguins projected lineup

Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust

Anthony Mantha -- Tommy Novak -- Justin Brazeau

Rutger McGroarty -- Ben Kindel -- Yegor Chinakhov

Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari

Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson

Brett Kulak -- Kris Letang

Ryan Shea -- Jack St. Ivany

Arturs Silovs

Stuart Skinner

Scratched: Kevin Hayes, Connor Clifton, Ville Koivunen

Injured: Evgeni Malkin (upper body), Caleb Jones (lower body), Filip Hallander (blood clot)

Status report

Talbot could start after Gibson made 23 saves in a 2-1 win against the Winnipeg Jets on Wednesday. ... Chinakhov will likely make his Penguins debut after being acquired in a trade with the Columbus Blue Jackets on Monday for forward Danton Heinen, a second-round pick in the 2026 NHL Draft and a third-round pick in 2027. He would replace Koivunen at third-line right wing.

