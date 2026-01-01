Red Wings at Penguins projected lineups

RED WINGS (24-14-3) at PENGUINS (17-12-9)
7 p.m. ET; FDSNDET, SN-PIT, SNP, SNW, SNE
Red Wings projected lineup
Emmitt Finnie -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond
Alex DeBrincat -- Andrew Copp -- Patrick Kane
Michael Rasmussen -- J.T. Compher -- Mason Appleton
Marco Kasper -- Nate Danielson -- James van Riemsdyk
Simon Edvinsson -- Moritz Seider
Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka
Albert Johansson -- Jacob Bernard-Docker
Cam Talbot
John Gibson
Scratched: Travis Hamonic, Elmer Soderblom
Injured: None
Penguins projected lineup
Rickard Rakell -- Sidney Crosby -- Bryan Rust
Anthony Mantha -- Tommy Novak -- Justin Brazeau
Rutger McGroarty -- Ben Kindel -- Yegor Chinakhov
Connor Dewar -- Blake Lizotte -- Noel Acciari
Parker Wotherspoon -- Erik Karlsson
Brett Kulak -- Kris Letang
Ryan Shea -- Jack St. Ivany
Arturs Silovs
Stuart Skinner
Scratched: Kevin Hayes, Connor Clifton, Ville Koivunen
Injured: Evgeni Malkin (upper body), Caleb Jones (lower body), Filip Hallander (blood clot)
Status report
Talbot could start after Gibson made 23 saves in a 2-1 win against the Winnipeg Jets on Wednesday. ... Chinakhov will likely make his Penguins debut after being acquired in a trade with the Columbus Blue Jackets on Monday for forward Danton Heinen, a second-round pick in the 2026 NHL Draft and a third-round pick in 2027. He would replace Koivunen at third-line right wing.