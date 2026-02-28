Red Wings at Hurricanes projected lineups

lineups-FY25-2568x1444 cloned 12/3/25
By NHL.com
@NHLMedia

RED WINGS (34-19-6) at HURRICANES (37-15-6) 

7 p.m. ET; FDSNDET, FDSNSO

Red Wings projected lineup

Marco Kasper -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond

Alex DeBrincat -- Andrew Copp -- Patrick Kane

Emmitt Finnie -- J.T. Compher -- Mason Appleton

Elmer Soderblom -- Michael Rasmussen -- James van Riemsdyk

Simon Edvinsson -- Moritz Seider

Ben Chiarot --  Axel Sandin-Pellikka

Albert Johansson -- Jacob Bernard-Docker

Cam Talbot

John Gibson

Scratched: Erik Gustafsson, Travis Hamonic, Dominik Shine

Injured: None

Hurricanes projected lineup

Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis

Taylor Hall -- Logan Stankoven -- Jackson Blake

Nikolaj Ehlers -- Jordan Staal -- Jordan Martinook

William Carrier -- Mark Jankowski -- Eric Robinson

Jaccob Slavin -- Jalen Chatfield

K’Andre Miller -- Sean Walker

Shayne Gostisbehere -- Alexander Nikishin

Frederik Andersen

Brandon Bussi

Scratched: Jesperi Kotkaniemi, Mike Reilly

Injured: Pyotr Kochetkov (lower body)

Status report

Talbot will start for the first time since making 35 saves in a 4-3 overtime loss at the Minnesota Wild on Jan. 22. … The Red Wings recalled Shine, a forward, from Grand Rapids of the American Hockey League on Saturday.

