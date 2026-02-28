Red Wings at Hurricanes projected lineups

RED WINGS (34-19-6) at HURRICANES (37-15-6)
7 p.m. ET; FDSNDET, FDSNSO
Red Wings projected lineup
Marco Kasper -- Dylan Larkin -- Lucas Raymond
Alex DeBrincat -- Andrew Copp -- Patrick Kane
Emmitt Finnie -- J.T. Compher -- Mason Appleton
Elmer Soderblom -- Michael Rasmussen -- James van Riemsdyk
Simon Edvinsson -- Moritz Seider
Ben Chiarot -- Axel Sandin-Pellikka
Albert Johansson -- Jacob Bernard-Docker
Cam Talbot
John Gibson
Scratched: Erik Gustafsson, Travis Hamonic, Dominik Shine
Injured: None
Hurricanes projected lineup
Andrei Svechnikov -- Sebastian Aho -- Seth Jarvis
Taylor Hall -- Logan Stankoven -- Jackson Blake
Nikolaj Ehlers -- Jordan Staal -- Jordan Martinook
William Carrier -- Mark Jankowski -- Eric Robinson
Jaccob Slavin -- Jalen Chatfield
K’Andre Miller -- Sean Walker
Shayne Gostisbehere -- Alexander Nikishin
Frederik Andersen
Brandon Bussi
Scratched: Jesperi Kotkaniemi, Mike Reilly
Injured: Pyotr Kochetkov (lower body)
Status report
Talbot will start for the first time since making 35 saves in a 4-3 overtime loss at the Minnesota Wild on Jan. 22. … The Red Wings recalled Shine, a forward, from Grand Rapids of the American Hockey League on Saturday.